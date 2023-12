Digitale Bike Art Auktion zugunsten der Villa K in Pöcking

Die digitale Auktion läuft über AirAuctioneer, eine Auktionsplatform speziell für Vereine und Wohltätigkeitsorganisationen. Das Startgebot liegt bei 500 Euro pro Fahrrad. Der Versteigerungserlös geht an die Villa K., welche durch den Verein Kinderhaus am See e.V. betrieben wird und sich als Rückzugsort und Ferienhaus für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, alleinerziehende Eltern, junge Aktivist*innen und Ehrenamtliche jeden Alters sieht. Auf dem Gelände sind zur Zeit ca. 50 Ukrainerinnen mit Kindern und verschiedene Feriengruppen zu Gast. Das Team des Kinderhaus am See e.V. bietet seinen Feriengästen ein “erlebnisreiches und ressourcenförderndes Programm, das sich an zukunftsrelevanten Themen wie Bewegung, Achtsamkeit, Nachhaltigkeit, Umwelt- und Tierschutz, Medienkompetenz, Kreativität, Inklusion und gesellschaftliches Engagement orientiert”.

“Wir freuen uns sehr, das Kinderhaus am See mit unserer gemeinsamen Charity Auktion in den Blickpunkt der Öffentlichkeit zu bringen”, sagt Selina Mann vom Marketing-Team von Sugar Mountain. “Das Team leistet eine unermesslich gute Arbeit und wir leisten sehr gern einen Beitrag, damit das Kinderhaus am See noch viele schöne Aktionen verwirklichen kann.”

