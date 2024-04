Zwischen Himmel und Erde – Konzert mit den Trierer Domglocken

Am Samstag, dem 27. April 2024, findet ab ca. 11:30 Uhr ein rund viertelstündiges Glockenkonzert mit den Trierer Domglocken statt. Jede Glocke erklingt immer in einer festgelegten Tonhöhe: Je größer die Glocke, umso tiefer ihr Ton, je kleiner, umso höher ihr Ton. Zu hören sind daher die zehn Trierer Domglocken in verschiedenen Kombinationen von zwei oder mehr Glocken, die zu bestimmten Anlässen des Kirchenjahres erklingen. So lässt sich unmittelbar erfahren, wie musikalisch unterschiedlich das Glockenläuten zum Beispiel zu einem Gottesdienst in der „schlichten“ Fastenzeit im Vergleich zu einem festlichen kirchlichen Hochfest klingen kann. Am besten ist das Konzert im Domkreuzgang oder auf dem Domfreihof zu hören. Auf dieser Seite ist am Samstag das Programm des Konzertes zu finden: https://t1p.de/Glocken

Das Konzert findet statt im Rahmen eines Studienwochenendes von „Liturgie im Fernkurs“ zu Glocken und Orgeln in der Liturgie (Kantor Axel Simon, Trier), das vom Deutschen Liturgischen Institut in Trier in Zusammenarbeit mit dem Glockenfachmann Sebastian Schritt (Trier) durchgeführt wird.