Ohnmacht ist keine Option

„Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Mauern, die anderen Windmühlen“. So ein chinesisches Sprichwort.

Die aktuellen Herausforderungen und die Weltlage haben das Potenzial, uns aus der Bahn zu werfen. In mehrfacher Hinsicht: wirtschaftlich, politisch und sozial. Und in emotionaler Hinsicht genau den Fehler zu begehen, der uns weiter in der Starre verharren lässt und tiefer in die Krise bringt: der Angst die Macht zu geben. Auf Grund tiefer Verunsicherung, dem Wunsch nachzugeben, Mauern zu bauen. Der Illusion zu unterliegen, durch diese Mauern Sicherheit zu erfahren.

Allerdings werden uns diese verheißungsvollen Mauern nicht bieten, was wir uns aus der Angst heraus von ihnen versprechen. Vielmehr werden sie uns in absehbarer Zeit ein Gefühl der Machtlosigkeit und sogar Ohnmacht bringen, sie werden uns unflexibel machen, weil sie unseren Bewegungs- und vor allem auch Denkradius einschränken.

„Von der Ohnmacht zum Machen: Das Leben aktiv gestalten!“ ist das, was uns jetzt handlungsfähig machen kann. In diesem Vortrag entschlüsselt die Vortragsrednerin Dr. Caroline Dostal, was uns ins Tun bringen kann und im guten Sinne die Macht für die Gestaltung unseres Lebens und unserer Gesellschaft übernehmen lässt. Der Vortag empowert, auch in herausfordernden und Krisenzeiten in der Lage zu sein, wirksame Entscheidungen zu treffen, um Veränderungen in die gute Richtung herbeizuführen. Diese Entscheidungsfreudigkeit und damit auch Entscheidungskraft wiederum hat viel mit Macht zu tun. Krisenfestigkeit und Resilienz erfordern Macht im Sinne von Selbstwirksamkeit und eigenem Empowerment. Die Vortragsrednerin Caroline Dostal legt dabei eindrücklich dar, dass es auch genau diese Faktoren sind, die eine demokratische Gesellschaft als ganze gut gelingen lassen. Denn Demokratie beginnt an der Basis, bei jeder und jedem Einzelnen mit dem Wollen und dem Vorsatz, zum Gelingen unseres Staates und einer guten Staatsführung beizutragen.

Angesichts all der Herausforderungen, die es zu bewältigen gibt, geht es vor allem darum, ein Gefühl der Sicherheit in sich zu kreieren und so die Orientierung im eigenen Leben zu behalten. Das gilt für jede und jeden Einzelnen ebenso wie für Unternehmen und Organisationen. Die Sicherheit in uns zu finden und zu kreieren, ist eine Entscheidung, die wir treffen können. Jederzeit. Sie gibt uns Macht und sie macht uns resilient.

Wir können uns empowern, Entscheidungen selbst in die Hand zu nehmen, Initiative zu ergreifen und das Leben nach unseren Vorstellungen zu gestalten.

Denn eines ist sicher: Wir haben oft sehr viel mehr Macht, als wir denken!

Was es für diese „Macht-Übernahme“ braucht: ganz sicher Mut. Bewusstheit ebenfalls. Der Blick nach Innen ist dabei ein mächtiger Erfolgsfaktor. Respekt und Rücksicht sind entscheidend, denn Macht leben wir dann im positiven Sinne, wenn wir unsere Bedürfnisse erfüllen ohne andere dabei einzuengen.

Wie das alles gelingen kann, erfährt man im Vortrag von Caroline Dostal.