Einmaleins der Arbeitshandschuhe – Worauf man achten sollte!

Es gibt unzählige Einsatzgebiete und eine Vielzahl an Kategorien, in die man die verschiedenen Klassen an Handschuhen einordnen kann. Euro Industry bietet allein nach Anwendungsbereichen sortiert insgesamt zwölf unterschiedliche Typen von Arbeitshandschuhen. Hier geben wir einen kurzen Überblick, worauf bei der Auswahl geachtet werden sollte und wie unterschiedlich in einigen Fällen die Eigenschaften der verschiedenen Arten von Handschuhen ausfallen.