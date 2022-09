bpi solutions erhält Zertifikat als familienfreundlicher Arbeitgeber

Seit 2012 koordiniert die WEGE mbH in Kooperation mit der Stadt Bielefeld und dem Bielefelder Bündnis für Familien die Auszeichnung von Bielefelder Unternehmen für eine familienbewusste Unternehmenspolitik durch den Oberbürgermeister.

In diesem Jahr wurden neun Bielefelder Unternehmen für eine familienbewusste Personalpolitik ausgezeichnet. Die Prädikatsträger überzeugten die Jury mit ihren kreativen Instrumenten einer individualisierten Personalpolitik und ihren vielfältigen der jeweiligen Unternehmenssituation angepassten Lösungen. Dazu gehören flexible Arbeitszeitmodelle, Mobiles Arbeiten und Homeoffice, Wiedereinstiegsangebote nach Elternzeit, Unterstützung bei der Kinderbetreuung durch Zuschüsse, Kooperationen und firmeninterne Betreuungslösungen, Ferienbetreuung für Kinder und Unterstützungsangebote für pflegende Angehörige. Die Zahl von Vätern in Elternzeit, die länger als zwei Monate in Anspruch nehmen, steigt kontinuierlich an.

bpi solutions ist seit Beginn der 1980er Jahre ein starker Systemintegrator und Partner in Sachen Digitalisierung. Das Leistungsspektrum reicht von der Beratung, über die Konzeption und die Entwicklung bis zur Integration neuer Anwendungen. Schwerpunkte sind die Optimierung und Automatisierung der Geschäftsprozesse in Marketing, Verkauf und Service.

Für ihre Mitarbeitenden bietet bpi solutions vielfältige Leistungen an. Von familienbewussten Arbeitszeiten, individuellen Arbeitszeitmodelle über verschiedene Optionen zum Arbeiten im Home-Office bzw. zu mobilem Arbeiten bis hin zu Zuschüssen für Kinderbetreuung und Essen in der Betriebskantine und vieles mehr.

„Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen. Wir leben ganz bewusst unser Werteverständnis. Wir wirken dem allgemeinen Trend entgegen und stärken mit unserem Engagement und den von den Mitarbeitenden mitgetragenen Maßnahmen das Zusammengehörigkeitsgefühl. Wir berücksichtigen die Wünsche der Mitarbeitenden, soweit dies im Rahmen der Unternehmensführung machbar ist und entsprechen dem konkreten Bedarf einer flexiblen Lebensgestaltung“, stellt Anke Kortkamp. Geschäftsführerin bpi solutions gmbh & co. kg. fest.

Henning Kortkamp, Geschäftsführerin bpi solutions gmbh & co. kg., fügt hinzu: “Unser Betrieb, alle im Unternehmen profitieren von einer guten allgemeinen Mitarbeiterzufriedenheit, gepaart mit einer hohen Identifikation mit bpi solutions. Die Maßnahmen verstärken ebenfalls die Loyalität gegenüber dem Unternehmen. Wir freuen uns über eine langjährige Zugehörigkeit und geringe Fluktuation der Mitarbeitenden. Die Angebote sprechen die Mitarbeitenden positiv an, die ganz bewusst diese Modelle für ihre Lebensgestaltung nutzen wollen und zahlen auf die Verbesserung der Work-Life-Balance ein.“

Und Anke Kortkamp ergänzt: „Wir freuen uns über das Prädikat "Ausgezeichnet Familienfreundlich 2022“. Für uns bedeutet eine familienfreundliche bzw. familienbewusste Personalpolitik gleichzeitig ein gutes Stück Zukunftssicherung. Mit attraktiven Rahmenbedingungen sind wir für junge Menschen, die am Anfang ihres beruflichen Werdegangs stehen, als mittelständischer Betrieb ein interessanter Arbeitgeber."

