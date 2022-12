Kompakt-Seminar: Schnelleinstieg in RTOS mit FreeRTOS

Buchen Sie jetzt unser Kompaktseminar am 25. April 2023 "Schnelleinstieg in RTOS mit FreeRTOS" und erhalten Sie die notwendigen theoretischen und praktischen Kenntnisse durch unseren Experten Professor Dr.-Ing. Daniel Fischer.

Integrierte praktische Übungen in C mit FreeRTOS und einem STM32F429I-DISC1 Evaluationsboard vertiefen die Lehrinhalte und können später einfach in eigenen Projekten wiederverwendet werden.

Die Teilnehmer erhalten ein STM32F429I-DISC1 Evaluationsboard und eine Virtuelle Maschine (VM) mit allen notwendigen Tools sowie den angelegten Projekten für die Übungen.

Anmeldung unter: https://www.verifysoft.com/de_Testwellctc_new-release_webinar.html

Zielgruppe: Software-Entwickler, Software-Architekten, Embedded Projektleiter