New Work Synergie ‒ Immobilienentwickler Glockenweiß steigt bei independesk ein

Wie werden wir in Zukunft wohnen und arbeiten? Diese Frage treibt die beiden Architekten, Projektentwickler und Gründer von Glockenweiß seit Jahren um. Eine mögliche Antwort ist das hauseigene Konzept BEYDES – New Working Culture. Besondere Coworking Spaces dort schaffen, wo die Menschen leben. In 2021 eröffnete der erste BEYDES-Standort im Postwerk im Berliner Norden – von Tag eins an ließen sich hier auch einzelne Schreibtische über die Plattform des Berliner Startups independesk buchen – zwei Ideen, die sich perfekt ergänzen, so wie auch die Macher dahinter! Zu dem Schluss kamen independesk-Gründer Karsten Kossatz und Glockenweiß-Geschäftsführer Christopher Weiß zu Beginn des Jahres bei gemeinsamen Brainstormings zum Arbeitsplatz der Zukunft; jetzt steigt Glockenweiß richtig mit ein!

„Der Arbeitsmarkt ist im Wandel. Unser BEYDES-Standort platzt förmlich aus allen Nähten, täglich gibt es neue Anfragen. Karstens Idee ist einfach perfekt, um das Thema New Work wirklich in die Fläche zu bringen“, erzählt Christopher Weiß, Gründer von BEYDES und einer der beiden Geschäftsführer des Immobilienentwicklers Glockenweiß bei der Vertragsunterzeichnung in der vergangenen Woche.

„Uns freut es riesig, dass wir die Chance bekommen haben, wirklich mit einzusteigen!“ Auch independesk-Gründer Karsten Kossatz freut sich über den neuen Geldgeber. „Christopher versteht das Thema wie kein Zweiter, und er hat viele gute Ideen, die uns helfen werden, independesk weiterzuentwickeln. Ich freue mich schon auf zukünftige Brainstormings.“

In der App von independesk können aktuell einzelne Desks stunden- oder tageweise an über 1.300 Standorten bundesweit in mehr als 250 Städten und Gemeinden gebucht werden. Gerade für zukünftige Gewerbeimmobilien-Projekte bietet independesk spannende Möglichkeiten für die Entwickler und deren Mieter, zusätzliche Einnahmen mit freien Schreibtischen und Konferenzräumen zu generieren. Als Visionär und Gründer konnte Karsten Kossatz bereits Carsten Maschmeyer und Georg Kofler, zwei der bekanntesten Investoren Deutschlands, überzeugen. Sie investierten beide in independesk. Der Einstieg als wichtiger Partner bei der aktuell laufenden Finanzierungsrunde von independesk ist für Glockenweiß ein wichtiger Schritt.

Das Thema New Work ist für den Immobilienentwickler eines der wichtigsten Zukunftsthemen, das ganzheitlich gedacht werden muss. So laufen Kooperationen und Gespräche in den verschiedensten Geschäftsfeldern und Branchen – unter anderem mit Hotels und Mobilitätsanbietern –, um das Arbeiten zukünftig dort komfortabel möglich zu machen, wo die Menschen leben. Ganz ohne unnötiges Pendeln und ohne sich für viele Jahre festlegen zu müssen bei der Frage nach dem „Wo werden wir arbeiten?“