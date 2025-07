Smarda revolutioniert Agenturarbeit für Shop- und Website-Erstellung

Der Druck auf Agenturen wächst, denn die technische und rechtliche Komplexität im Online-Business ist in den letzten Jahren massiv gestiegen. Datenschutz, E-Commerce-Gesetze, Barrierefreiheit sowie technische Instandhaltung verlangen Spezialwissen, das die meisten Agenturen kaum im vollen Umfang erlangen und up to date halten können. Webdesigner und Online-Marketer haben ihre Schwerpunkte und Kompetenzen eigentlich in den kreativen Bereichen angesiedelt und benötigen dringend eine Lösung für das aktuelle Dilemma:

Die großen Systeme für Shops und Websites sind größtenteils aus Amerika (wie z. B. WordPress) und arbeiten mit Drittanbieter-Plugins und genau das sorgt mittlerweile für große Probleme in Bezug auf Rechtssicherheit, Barrierefreiheit und Instandhaltung. Webentwickler sind häufig damit überfordert. Wachsende technische Probleme, unerwartete Mehrkosten und sogar Strafen sind die Folge.