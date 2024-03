Verifysoft Technology GmbH bietet neben Softwaretesttools auch Webinare, Trainings und Seminare zu den Themen Softwaretesting, Code Coverage und Softwarequalität an. So auch am Donnerstag, 25.04.2024 um 10:00 Uhr MEZ das kostenfreie Webinar zum Thema „Statische Codeanalyse und dynamische Tests – komplementäre Verfahren zur Qualitätssicherung“ mit Geschäftsführer Klaus Lambertz.

Melden Sie sich jetzt zu unserem kostenlosen Webinar am Donnerstag, den 25.04.2024 um 10:00 Uhr MEZ (Berlin) an und erfahren Sie mehr zu folgenden Themen:



Statische Codeanalyse und Tests zur Laufzeit in Verbindung mit Code Coverage sind bewährte Verfahren zur Verbesserung der Codequalität. Der Vortrag zeigt die Vorteile, aber auch die Grenzen beider Verfahren auf. Um eine gute Codequalität zu gewährleisten, müssen beide Verfahren komplementär eingesetzt werden.

Der Vortrag von Verifysoft’s Geschäftsführer Klaus Lambertz geht auch auf geeignete Kriterien zur Auswahl von Werkzeugen für die Statische Codeanalyse und die Messung der Code Coverage ein.

Nutzen Sie folgenden Link, um sich für das kostenfreie Webinar am Donnerstag, den 25. April 2024 um 10:00 Uhr MEZ (Berlin) zu registrieren: https://www.verifysoft.com/de_webinar_static_dynamic.html