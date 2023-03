Die Videoagentur mindnapped stellt ihr neues Webinar Videostudio vor

Das neue Studio verfügt über eine hochwertige Kamera- und Tonanlage sowie einen Greenscreen, der es ermöglicht, virtuelle Hintergründe und Animationen einzublenden. Mit Greenscreen Produktionen im Videostudio Düsseldorf können Inhalte in Echtzeit vorgetragen werden. Darüber hinaus verfügt das Webinar Studio über eine professionelle Beleuchtung, die einen hochwertigen Look erzeugt.

Die Videoagentur mindnapped hat in den letzten Jahren eine Reihe von erfolgreichen Online-Veranstaltungen in Form von Livestreams und hybriden Events durchgeführt und verfügt über umfassende Erfahrung in diesem Bereich. Mit dem neuen Webinar Videostudio können Unternehmen und Organisationen nun noch besser von diesem Know-how profitieren und hochwertige Online-Events mit maximalem Erfolgspotenzial durchführen.

Mit der Buchung des Webinar Studios Düsseldorf können kurzfristige Liveübertragungen oder Präsentationsaufzeichnungen realisiert werden. Der Rundum-Service von mindnapped ermöglicht Interessenten, sich keine Gedanken um die Technik machen zu müssen und sich vollkommen auf die Inhalte des Vortrags, der Präsentation oder des Produktvideos zu konzentrieren.

Das Filmstudio steht ab sofort zur Verfügung und kann von Unternehmen und Organisationen gebucht werden, die ein professionelles Online-Event planen.

Weitere Informationen zum Webinar Videostudio von mindnapped gibt es hier.