Gropius Passagen bauen strategisches Marketing weiter aus: Miriam Balogun übernimmt Marketingmanagement

Die Gropius Passagen in Berlin-Neukölln setzen ihren strategischen Entwicklungsweg konsequent fort und haben zum 2. Februar 2026 Miriam Balogun zur Marketing Managerin berufen. In dieser Funktion verantwortet sie künftig die Marketing- und Kommunikationsaktivitäten des Centers und wird die bestehende Marken- und Standortstrategie gezielt weiterentwickeln.

In ihrer neuen Rolle wird Balogun die Marketingarbeit der Gropius Passagen ganzheitlich steuern und Marketing als integralen Bestandteil der langfristigen Frequenz- und Standortentwicklung weiter etablieren. Ziel ist es, die Sichtbarkeit des Centers zu schärfen, die Aufenthaltsqualität weiter zu stärken und die enge Verbindung zwischen Marke, Mietern und Besuchern auszubauen sowie einzigartige Momente zu kreieren, in denen das Center das Herz der Aktivitäten ist. Dabei arbeitet sie eng mit dem Center Management sowie internen und externen Partnern zusammen.

Mit rund 96.000 Quadratmetern Verkaufsfläche, über 150 Shops und jährlich etwa zehn Millionen Besuchern zählen die Gropius Passagen zu den größten Shopping-Centern Deutschlands. Als zentraler Handels-, Service- und Begegnungsort im Süden Berlins verfügt der Standort über eine hohe regionale Bedeutung, einen breiten Branchenmix mit starken Ankermietern sowie ergänzende Angebote aus Gastronomie, Services und Entertainment.

Miriam Balogun vereint kreative Markenkompetenz mit fundiertem immobilienwirtschaftlichem Know-how. Mit ihrer Ausbildung zur Immobilienkauffrau (IHK) und ihrer praktischen Erfahrung im Property Management verfügt sie über fundierte Kenntnisse in der Immobilienwirtschaft. Zuletzt war sie im kaufmännischen Property Management bei der BHG Immobilien GmbH & Co. KG tätig. Dort verantwortete sie die Betreuung eines innovativen, kuratierten Retail- und Mixed-Use-Ensembles mit Concept-Mall-Charakter und baute ihre Expertise im Retail- und Vermietungsmanagement sowie in der Steuerung anspruchsvoller Handels- und Nutzungskonzepte weiter aus. Ihre beruflichen Wurzeln liegen in der Entertainment-Branche. In TV-Produktionen und Agenturen entwickelte sie ein ausgeprägtes Gespür für Markeninszenierung und vertiefte ihre Kompetenzen in Markenkommunikation, Marketingsteuerung sowie in der Konzeption und Realisierung wirkungsvoller Event- und Sponsoringformate.

Durch ihre Tätigkeiten im Agentur-, Medien- und Handelsumfeld verfügt sie über ein starkes Netzwerk aus Kreativen, Medienpartnern, Marken und Dienstleistern, welches sie gezielt für die Weiterentwicklung erlebnisorientierter Centerformate einsetzen wird. Diese interdisziplinäre Kombination ermöglicht ihr einen ganzheitlichen Blick auf moderne Shopping-Center, die heute weit über den klassischen Handel hinaus als Erlebnis- und Begegnungsorte gedacht werden.



„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe gemeinsam mit dem Team das Marketing der Gropius Passagen weiterzuentwickeln und neue nachhaltige Impulse zu setzen. Ich bin motiviert, unsere Projekte aktiv voranzutreiben und gemeinsam Erfolge erzielen“, sagt Miriam Balogun. „Die Gropius Passagen sind ein etablierter Standort mit hoher regionaler Bedeutung. Auf dieser starken Basis möchte ich das Marketing künftig noch erlebnisorientierter ausrichten – mit klarer Orientierung für unsere Besucher, der gezielten Aktivierung von Frequenzpotenzialen und der stärkeren Integration von Events und besonderen Erlebnisformaten. Unser Ziel ist es, die Verbindung zwischen Marke, Mietern und Besuchern nachhaltig zu stärken und das Center als lebendigen Treffpunkt im Süden Berlins weiterzuentwickeln.“

Für dieses Jahr verfolgen die Gropius Passagen eine klar definierte Markenstrategie: Funktionalität, Gestaltung und konkreter Mehrwert werden zu einem ganzheitlichen Erlebnisraum verbunden, der sich konsequent am urbanen Alltag der Menschen orientiert. Das Center versteht sich dabei nicht nur als Handelsstandort, sondern als lebendiger Treffpunkt im Süden Berlins.

Das Marketing übernimmt hierbei eine zentrale Steuerungsrolle. Es schafft Orientierung, setzt relevante Impulse und macht die strategische Ausrichtung durch gezielte Kampagnen, Events und klare Markenkommunikation sichtbar. Erlebnisformate und kuratierte Veranstaltungen werden bewusst als integraler Bestandteil des Centerkonzepts verstanden, um die Gropius Passagen nachhaltig als identitätsstiftenden Community Hub zu positionieren.