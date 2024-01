Gemeinsam Gutes tun: Memberslounge und Hanseatic Coffee Roasters vereinbaren Charity-Kooperation

Über Memberslounge GmbH

Die 2013 von Sharam Honarbakhsh in Hamburg gegründete Memberslounge, ist heute ein renommiertes privates Business-Netzwerk für Selbständige, Unternehmer*innen und Geschäftsführer*innen. Pro Jahr finden mittlerweile circa 12 hochkarätige Veranstaltungen und Business-Talks mit wechselnden Themenschwerpunkten und Referent*innen in Hamburg, Frankfurt am Main und München für die Mitglieder und deren Gäste statt. Exklusive, internationale Reisen runden das Angebot der Memberslounge ab. Bei allen Zusammenkünften stehen neben vielfältigen Charity-Aktionen, ein persönlicher, privater und beruflicher Gedankenaustausch im Vordergrund sowie die sogenannten 3Gs: Genuss, Geselligkeit und Gemeinschaft, die eine feste Klammer der Memberslounge-Community an unterschiedlichen Orten bilden.