Neuer Champagner „Globe“ von Champagne Bertrand de Lagnac

Dieses Cuvée soll die weltweite Verbundenheit aller Genießer und Champagnerliebhaber symbolisieren. Mit dem Namen „Le Globe“ (die Erde), ist Betrand de Lagnac eine wunderbare Hommage an eine vereinte Welt gelungen. Gerade in der heutigen Zeit ein eindeutiger Appelle an den Frieden zwischen den Nationen.

Sein reifer Geschmack nach Brioche und geröstetem Brot, sowie Anklänge von Haselnuss, verleihen ihm einen edlen Charakter. Ideal als Aperitif, Pasteten oder zu Grillgerichten.

Als Etikett und für die optional erhältliche Geschenkbox wurde erstmals eine Weltkarte gewählt. Obwohl Champagner als geschützte Ursprungsbezeichnung nur aus Weinen der Champagne und in der Champagne hergestellt werden darf, schätzen ihn doch Genießer in aller Welt. Diese Köstlichkeit wird gerne zu feierlichen Anlässen, Empfängen und kulinarischen Highlight serviert. Legendär sind die langen Lieferbeziehungen zu vielen Königshäusern, wie beispielsweise den Britischen Royals. Queen Elisabeth soll tagtäglich ein oder zwei Gläser Champagner getrunken haben, möglicherweise eine Ursache ihres langen und gesunden Lebens.

Das Champagnerhaus Georges Clement (https://www.champagne-georgesclement.fr/accueil.php) hat seinen Sitz in Mareuil sur Ay, gleich in der Nähe der „Hauptstadt der Champagne“ Epernay. Bei der Assemblage des Bertrand de Lagnac Globe wurde auf ein ausgewogenes Verhältnis von roten und weißen Trauben geachtet. So enthält er rund ¾ rote Trauben der Sorten Pinot Noir und Pinot Meunier, sowie ¼ der weißen Chardonnay Trauben aus besten 1er Cru Lagen im Vallée de la Marne rund um Epernay.