Neue one4all E-Bike-Ladestation „LiON Box Max“

Die ONgineer GmbH aus dem westfälischen Espelkamp führt die smarte und komfortable E-Bike-Ladestation „LiON Box Max“ mit one4all-Technololgie ein. So deckt die E-Bike Ladestation von ONgineer rund 95 % der aktuell verwendeten E-Bike-Akku-Systeme in Deutschland ab; also nur eine Ladestation für nahezu alle E-Bikes.