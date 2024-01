Wie klingen Marken? Neues KI-Tool hilft, Markenwerte in Musik zu übersetzen

Ein ansprechendes Corporate Design gehört heutzutage zum Standard. Visuelle Elemente werden mit größter Sorgfalt behandelt, doch während man die Augen verwöhnen möchte, werden die Ohren von Kunden und Partnern nur allzu oft mit unpassender Stockmusik oder mit “Für Elise”- Gedudel in der Warteschleife gequält.

Woran liegt es, dass Corporate Sound als Bestandteil der Corporate Identity noch immer so stiefmütterlich behandelt wird, obwohl Unternehmen durch Social Media, Podcasts und Co. nicht nur sichtbarer, sondern auch hörbarer geworden sind?

“Der Hauptgrund ist Unwissenheit.”, sagt Rainer Hirt, langjähriger Red Dot Juror und Inhaber der Sonic-Branding-Agentur Audity. “Markenverantwortlichen fehlt oft das nötige Wissen über Musik und viele Musiker wiederum haben keine Ahnung von Branding.”

Hier setzt das neue KI-Tool auf Basis von Chat GPT an. Entwickelt, um dieses Wissensdefizit zu überbrücken, ermöglicht es Markenverantwortlichen und Unternehmen erstmals, ihre einzigartigen Markenwerte und Unternehmensziele in klangliche Parameter zu übersetzen. Durch die Fusion von künstlicher Intelligenz und musiktheoretischem Fachwissen schafft das Tool eine Brücke zwischen Markenidentität und Klangästhetik. Das Ziel ist klar: Sonic-Branding aus seinem Schattendasein hervorzubringen, um Marken dabei zu helfen, nicht nur gesehen und erkannt, sondern auch markengerecht gehört zu werden. Diese Innovation markiert einen Schritt in Richtung einer ganzheitlichen Markenkommunikation und einer Qualitätssteigerung im Bereich des Sonic-Branding.

Das neue Sonic-Branding-Tool bietet einen einzigartigen Zugang zu klanglicher Identität, wie man ihn sonst nur mit Hilfe einer Agentur bekommt. Doch wie funktioniert das Tool, das für OpenAI Pro Nutzer verfügbar ist?

Sonic-Branding-Tool als Wissensquelle

Sonic-Branding GPT ist eine umfassende Informationsquelle. In bekannter Chat GPT-Manier stellt man seine Fragen oder Aufgaben über das Eingabefeld und erhält prompt hilfreiche Antworten. Es greift auf Fachwissen von Marken- und Musikexperten mit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich Sonic-Branding zurück und passt sich kontinuierlich an neue Erkenntnisse und Trends an. “Wir trainieren das Modell ständig weiter. Neben unserem Erfahrungsschatz aus zahlreichen Projekten lassen wir auch Erkenntnisse aus Musiktheorie und Wahrnehmungspsychologie mit einfließen.”, so Rainer Hirt. Mit dem Tool verfügen Kreative und Markenverantwortliche erstmals über einen stetig aktualisierten Wissenspool und können sich ihre Soundexpertise aufbauen.

Übersetzer von Markenwerten in Sound

“Erstelle mir ein Audio-Branding für die Firma XY!” oder “Wie klingen Fairness und Nachhaltigkeit für ein Mode-Start-up” - mit Anfragen wie diesen übersetzt das Tool Markenwerte und Unternehmensziele in präzise klangliche Parameter wie Tempo, Rhythmus, Klangfarbe und Instrumentation. Dabei werden nicht nur die generellen Kategorien berücksichtigt, sondern auch die subtilen Nuancen, die jede Marke einzigartig machen. Möglich macht das das geballte musiktheoretische und markenstrategische Fachwissen, mit denen die KI kontinuierlich weitertrainiert wird.

Basierend auf dieser Übersetzung generiert Sonic-Branding GPT gezielte Musikempfehlungen von verschiedenen Plattformen. Diese Empfehlungen sind nicht nur auf die Marke abgestimmt, sondern können auch flexibel angepasst werden, um unterschiedliche Stimmungen oder Kampagnen zu reflektieren.

Entwickelt wird das Sonic-Branding-Tool von der Audity GmbH, einer auf Audio-Branding spezialisiertenAgentur. Geschäftsführer Rainer Hirt ist TEDx Speaker, Red Dot Design Award Juror und Ambassador, Mitgründer der Audio Branding Academy und Gründer von audio-branding.de. Zu den Kunden der Audity GmbH zählen namhafte Unternehmen wie beispielsweise Bosch, GROHE, Scout24, dieMobiliar, Teufel oder Allgäu GmbH.

“Unsere Motivation das Sonic-Branding-Tool zu entwickeln, ist die Branche weiter voranzubringen. Wir wollen den Einstieg in das Thema Corporate Sound vereinfachen und zeigen, wie die Herangehensweise ist, um Marken musikalisch zu denken.”, so Rainer Hirt. “Auch wenn das Tool natürlich keine spezialisierte Agentur ersetzen kann, da es beispielsweise keine maßgeschneiderten Werke produziert, es liefert Ideen und Ansätze, wie Unternehmen markengerecht tönen können.” “Sonic-Branding GPT ist auch ein spannender Co-Pilot für Agenturen und Kreative. Wir selbst nutzen das Tool, um gewisse Prozesse zu verschlanken und als einen weiteren Impulsgeber.”