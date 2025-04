Agriturismo & Roadtrips für Alleinurlauber auf Sardinien – Sunwave stellt sich vor!

Für die diesjährige Saison wurde das Sardinien-Programm um neue Highlights erweitert. So wurde ein erst vor wenigen Monaten von der Kommune San Teodoro erschlossener Wanderweg durch die Region Punta Molara hinzugefügt. Dessen Route führt nicht nur direkt an der Küste vorbei, sondern auch in die Natur der Insel, in der man mit etwas Glück auch Schildkröten in ihrer freien Lebensumgebung entdecken kann. Am Ende der Wanderung gelangt man schließlich zu einigen kleinen, versteckten Buchten, die sich zum Relaxen und Baden anbieten. Damit fasst die neue Wandertour, die natürlich nur einen von vielen Programmpunkten darstellt, Sardinien perfekt zusammen: Hier erwartet Reisende ein Mix aus wilder Natur und entspannten Strandaufenthalten. Auf der einen Seite stehen klassische Bootstouren im Mittelmeer und Landgänge auf der unweit entfernt liegenden Isola Tavolara, auf der anderen Seite finden sich kulturelle Sightseeing-Highlights wie ein Korkmuseum in einem alten Kloster am Ende der Fahrt durch einen imposanten Korkeichenwälder, oder der Besuch eines familiengeführten Bauernhofs im Rahmen eines sogenannten Agriturismo. Hier wird für die Gruppe an einem Abend ein klassisches sardisches Gericht gezaubert. Das bedeutet: Antipasti, Pasta und Spanferkel mit Meerblick. So funktioniert „la dolce Vita“ auf Sardinien! Genächtigt wird in Tanaunella im familiengeführten Hotel Pedra Niedda, unweit des Strandes. Apropos Strand: Ebenfalls neu ins Programm aufgenommen wurde eine Roadtrip zur berühmten Costa Smeralda, die bekannt ist als Erholungsort der „Schönen und Reichen“. „Das Klischee muss man natürlich auch erfüllen, keine Frage – jeder will sehen, ob die Strände hier wirklich so schön wie in der Karibik sind“, erklärt Viktoria Hoffmann. Die Besonderheit ihres eigens konzipierten Trips ist allerdings die Fahrt dorthin: Die Route führt vom Hotel aus die Küstenstraße entlang, beinhaltet einige imposante Fotostopps, den Besuch des berühmten Hafens Porto Cervo und einen Halt an einem authentischen Leuchtturm direkt an den Felsklippen. Neben all den gemeinsamen Unternehmungen haben Teilnehmer der Reisegruppe natürlich stets alle Freiheit, auch auf eigene Faust loszuziehen und Sardinien zu erkunden – alles eben völlig zwanglos. Zu der Situation, dass sich Reisende innerhalb der Gruppe nicht verstehen, kam es dabei noch nie. Das Gegenteil ist der Fall: „Bei unseren Reisen lernen sich wildfremde Leute kennen und halten oftmals auch im Nachhinein Kontakt und verabreden sich anschließend in Deutschland, zum Beispiel für Weihnachtsmarktbesuche. Gerade in der heutigen Zeit, in der man sich schnell aus den Augen verliert, finde ich das schon toll“, erklärt die Sunwave-Reiseleiterin. Buchbar ist die Gruppenreise nach Sardinien ab 1.199,- Euro pro Person inklusive Flug online unter www.sunwave.de.