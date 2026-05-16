Mehrwertsteuer auf Übernachtungen steigt: Zeeland-Urlaub bleibt dennoch attraktiv

Die niederländische Regierung hat den Mehrwertsteuersatz auf Übernachtungen von 9 auf 21 Prozent angehoben. Betroffen sind Hotels, Ferienhäuser, Bungalows, Bed & Breakfasts sowie Glamping-Unterkünfte. Auch Campingplätze sind teilweise betroffen, insbesondere bei Mietunterkünften. Dadurch steigen die Preise für viele Urlaubsformen im Vergleich zu 2025 deutlich an.

Wer ein Ferienhaus oder einen Bungalow in einem Ferienpark bucht, muss künftig mit höheren Kosten rechnen. Besonders in beliebten Regionen wie Zeeland wirkt sich die Steueranpassung auf die Gesamtpreise aus. Dennoch bleibt die Nachfrage hoch, da die Region weiterhin als eines der beliebtesten Reiseziele in den Niederlanden gilt.