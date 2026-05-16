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Mehrwertsteuer auf Übernachtungen steigt: Zeeland-Urlaub bleibt dennoch attraktiv

16. Mai 2026, 18:24
Zeeland,
Niederlande
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Die niederländische Regierung hat die Mehrwertsteuer auf Übernachtungen von 9 auf 21 Prozent erhöht. Davon betroffen sind Ferienhäuser, Hotels, Bungalows, B&Bs, Glamping und teilweise auch Campingunterkünfte. Trotz steigender Preise reagieren viele Anbieter in Zeeland mit Rabattaktionen, sodass der Urlaub nicht zwangsläufig teurer werden muss.

Trotz erhöhter Mehrwertsteuer bleibt Urlaub an der niederländischen Küste attraktiv

Blick auf Domburg in Zeeland
© urlaub-in-zeeland.de

Die niederländische Regierung hat den Mehrwertsteuersatz auf Übernachtungen von 9 auf 21 Prozent angehoben. Betroffen sind Hotels, Ferienhäuser, Bungalows, Bed & Breakfasts sowie Glamping-Unterkünfte. Auch Campingplätze sind teilweise betroffen, insbesondere bei Mietunterkünften. Dadurch steigen die Preise für viele Urlaubsformen im Vergleich zu 2025 deutlich an.

Wer ein Ferienhaus oder einen Bungalow in einem Ferienpark bucht, muss künftig mit höheren Kosten rechnen. Besonders in beliebten Regionen wie Zeeland wirkt sich die Steueranpassung auf die Gesamtpreise aus. Dennoch bleibt die Nachfrage hoch, da die Region weiterhin als eines der beliebtesten Reiseziele in den Niederlanden gilt.

Anbieter reagieren mit Rabatten

Trotz der Steuererhöhung setzen viele Anbieter auf Preisaktionen, um die Mehrkosten für Urlauber abzufedern. EuroParcs bietet beispielsweise im Rahmen seines Summer Holiday Sale bis zu 25 Prozent Rabatt auf Sommeraufenthalte. Molecaten gewährt Frühbucherrabatte von rund 8 Prozent auf ausgewählte Unterkünfte.

Auch Landal und Roompot haben in den vergangenen Monaten mehrfach mit Aktionen reagiert, darunter Cashback-Angebote und zeitlich begrenzte Rabatte für Ferienparks in Zeeland.

Trotz steigender Preise bleibt ein Urlaub in Zeeland also attraktiv. Regionen wie Domburg, Renesse, Zoutelande, Breskens und das Veerse Meer bieten kurze Anreisewege, breite Strände und eine große Auswahl an Ferienparks und Ferienhäusern. Viele Anbieter sorgen durch Rabattaktionen dafür, dass der Urlaub in Zeeland weiterhin gut planbar und erschwinglich bleibt.

Weitere Informationen zu Ferienparks, Ferienhäusern und aktuellen Angeboten in Zeeland finden Sie auf urlaub-in-zeeland.de.

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