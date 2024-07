Was für einen Thailandurlaub im Oktober und November spricht!

Wenn in Deutschland und im Rest Nordeuropas die graue und regnerische Jahreszeit beginnt, sind die Temperaturen in Thailand angenehm warm. Der Oktober markiert das Ende der Regenzeit. Die Tage sind schön und die Regenwahrscheinlichkeit gering. Wenn es einen Schauer gibt, dann am späten Nachmittag oder frühen Abend. In der Regel dauert so ein Schauer nicht länger als eine halbe bis eine Stunde. Es gibt allerdings Regionen.in denen es noch stärker regnen kann, diese können aber recht einfach vermieden werden. Ab dem 01. November beginnt schließlich die Hauptsaison und ganz Thailand bietet sich ohne Einschränkungen als Reiseziel an.

Die Luft ist klar, so dass Fotografie-Liebhaber die beste Zeit vorfinden, um Bilder mit klarem, blauem Himmel und bei guter Fernsicht zu machen. In Nordthailand präsentieren sich die Bergpanoramen in voller Pracht und an der Küste haben Sie von Aussichtspunkten einen weiten Blick über das Meer und die Inselwelt Thailands.

Vor Corona waren der Oktober und November beliebte Reisemonate. Nach Corona hat sich die bevorzugte Reisezeit immer stärker in die Monate Januar bis März verlagert. Ein Urlaub in den Monaten Oktober und November verspricht somit eine entspannte Atmosphäre beim Sightseeing touristischer Hotspots wie dem Königspalast in Bangkok, Ayutthaya, der ehemaligen Königsstadt von Siam, den James Bond Felsen bei Phuket oder dem Weißen Tempel von Chiang Rai. An den Stränden Südthailands können Sie in Ruhe die Sonne genießen und im Meer schwimmen, schnorcheln und tauchen gehen.

Im Oktober profitieren Thailand Reisende zudem noch von den günstigen Preisen der Nebensaison. Selbst die Fluggesellschaften öffnen ihre günstigeren Tarife und bieten Flüge zu Preisen unterhalb 1.000 Euro für Langstreckenflüge z.B. von Frankfurt nach Bangkok und zurück an.

Liebe Grüße

Euer Team von LebensWert Thailand