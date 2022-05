Internationalisierung: Stadt Land Bus Camping wird zu You and a View

Der Grund dafür ist eigentlich ganz simpel: Die Erfahrung, naturverbunden und individuell zu campen, soll auch in anderen Ländern ermöglicht werden. You and a View wird es durch eine Internationalisierung ab den 27.04 auch in Spanien, Portugal und Frankreich geben.

"Ich möchte meine Vision des naturverbundenen Campens auch in anderen Ländern ermöglichen. Aus diesem Grund möchten wir eine internationale Marke aufbauen und den Fokus noch mehr auf unsere Camper setzen. Mit You and a View wird das You ganz groß geschrieben." - Geschäftsführer Marco Guido

Seit 2020 wird die Vision von Marco Guido mit Stadt Land Bus Camping verwirklicht, indem naturnahe Stellplätze auf Höfen von Landwirten angeboten werden. Diese Vision soll nun auch in andere Länder gebracht werden, angefangen mit Spanien, Portugal und Frankreich.

Dafür wird ein internationales Rebranding der Firma durchgeführt. Neben einem neuen Namen, werden auch die Webseite, das Erscheinungsbild und das Marketing an die neue Marke angepasst. Vor allem das Marketing konzentriert sich vermehrt auf die Camper selbst. Der spezielle Name “You and a View” wurde nicht willkürlich gewählt, sondern aus besonderem Grund. “View” bedeutet auf Deutsch “Aussicht” und eine wunderschöne Aussicht vom Stellplatz aus, wünscht sich wohl jeder Camper. Ob Blick auf die Berge, den Wald, oder das Meer, in Zukunft wird es noch viel mehr Stellplatzmöglichkeiten mit tollen Aussichten geben. Es wird nämlich möglich sein, die Stellplätze nach Aussicht zu filtern. Mit passenden Stickern zu “You and the forest” oder “You and the ocean”, können Camper auf Instagram ihren Ausblick zeigen.

Mit dem Rebranding einhergehend, kommt die Veröffentlichung der App. So können auch bequem und spontan von unterwegs aus Stellplätze gebucht werden.

Trotz dieser vielen Neuerungen bleibt der Kern gleich. Die Werte Naturverbundenheit und Nachhaltigkeit werden immer noch groß geschrieben und es soll weiterhin im Grünen, abseits der Massen gecampt werden. Auch der Fokus auf Landwirte und Ferienhöfe bleibt unverändert.

Die Umsetzung dieser Werte und des Konzepts von Stadt Land Bus Camping kam bisher in Deutschland sehr gut an. Mit 322 Stellplätzen und 10 Naturcampingplätzen, ist die Auswahl groß und sie wird noch größer werden. In den anderen Ländern soll jetzt mit You and a View an diesen Erfolg angeknüpft werden, damit in Zukunft noch mehr Ausblicke geteilt werden können.

You and a View ist eine Vermittlungsplattform für naturnahe Stellplätze. Mit unserem Fokus auf Landwirte wollen wir die Beziehung zwischen Landwirten und Campern verbessern, sowie ein möglichst naturnahes Campingerlebnis ermöglichen. Besuchen Sie uns jetzt auf unserer Website: www.https://youandaview.com/