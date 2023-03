Personalia: Hany Hemida wird neuer GM von THE FLAG WEST M. in Frankfurt

Hany Hemida wird neuer General Manager des Businesshotels THE FLAG West M. in Frankfurt am Main. Hemida studierte an der Alexandria University in Ägypten und hat zudem das Hotelgewerbe von der Pike auf gelernt. Zuletzt war er als Hoteldirektor im Dorint Alzey Worms tätig und bringt somit viel Erfahrung in die Position des General Managers ein. Vorherige berufliche Stationen lagen in Frankfurt am Main, Baden-Baden und Darmstadt.

Seine Position als General Manager des THE FLAG West M tritt Hemida zum 1. April 2023 an. Er folgt André Paleni, der das Haus im September 2022 verlassen hatte. Das Businesshotel in der Nähe der Frankfurter Alten Oper mit 228 Zimmern wurde im Juni 2020 eröffnet. Es ist eines von zwei Businesshotels des Familienunternehmens THE FLAG in Frankfurt.