Verlosung - Teile dein Campingerlebnis mit der You and a View Community

Auf der Webseite von You and a View können Gäste jetzt ihre Camping-Erlebnisse mit anderen Campern teilen! Bei dem Gewinnspiel wird jeden Monat ein Gewinner oder eine Gewinnerin unter den Teilnehmenden ausgelost. Dafür können Gäste, die ihren Camping-Ausflug auf einem der Stellplätze verbracht haben, ihre schönsten Bilder davon hochladen. So können diese einzigartigen Erlebnisse mit einer interessierten Community geteilt werden.

“Wir möchten einen Austausch zwischen Camping-Begeisterten schaffen und ihnen die Möglichkeit geben, ihre Erlebnisse zu teilen.”

-Eric Pfeiffer

Die Community stärken, Gäste belohnen und Menschen verbinden, das möchte You and a View mit einem neuen Projekt erreichen. Dafür wurde You and YOUR View geschaffen - eine Aktion um sich gegenseitig zu inspirieren, Erlebtes zu teilen und um in andere Perspektiven einzutauchen. Gäste, die Stellplätze besucht haben und dort tolle Fotos geschossen haben, können ihre Bilder bei You and a View einschicken und erscheinen dann auf der Webseite. Für jede Einsendung gibt es einen 10% Gutschein auf die nächste Buchung eines Stellplatzes. Außerdem wird monatlich ein 50€ Gutschein für einen glücklichen Gewinner oder eine glückliche Gewinnerin ausgelost.

Die Aktion ist ganz einfach unter https://you-and-a-view.com/you-and-your-view/ zu finden.

Erlebnisse sind schließlich am schönsten, wenn man sie teilen kann.