Wertvolle Orientierungszeit am Berg und am Meer

Endlich, der Schulabschluss ist in der Tasche! Und dann? Wie geht es beruflich weiter? Wie sieht die Zukunft aus? Für Jugendliche und deren Eltern beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Doch oftmals braucht es für die richtige Berufswahl erst einmal Zeit zur Orientierung. In der Hotellerie und Gastronomie bietet sich dafür das neue Programm DEIN JOB AM BERG und DEIN JOB AM MEER für junge Erwachsene zwischen Schul- oder Studienabschluss und Berufseinstieg an. Das Projekt des IFU Institut für Unternehmenswerte GmbH mit Sitz im hessischen Rosbach v.d.H. unter Federführung von Geschäftsführerin Katja Weigand will die Bildung dieser jungen Menschen gezielt fördern. Dabei absolvieren die Jugendlichen ein fünfmonatiges Praktikum in einem festen Partnerbetrieb in Deutschlands Berg- und Meerregionen, verdienen ihr eigenes Gehalt, erhalten eine Unterbringung und nehmen parallel an einem begleitenden Coaching zur Persönlichkeitsentwicklung und künftigen Ausrichtung teil. Für Gründerin Katja Weigand liegt vor allem hier der entscheidende Mehrwert:

„Die Teilnehmer*innen leisten nicht nur ihre Arbeitstage als Praktikant*in ab. Sie nutzen ihre Zeit in den Bergen und am Meer auch intensiv, um sich persönlich weiterzuentwickeln. Unsere professionellen Coaches nehmen sie in gemeinsamen Themenworkshops und Einzelcoachings an die Hand. Themen wie Selbstwahrnehmung, persönliche Qualitäten und Potentiale, Werte und Zukunftsorientierung und vieles mehr werden gemeinsam behandelt. Uns ist wichtig, dass sie eine innere Reifung erfahren, Orientierung für ihre Zukunft finden und zugleich Freude an diesem schönen Beruf des Gastgebers entwickeln. Sie machen Ausflüge, gehen wandern, genießen Auszeiten am Strand, finden in den fünf Monaten neue Freunde und bauen ihr Netzwerk aus. Alles zusammen bildet ein wertvolles Fundament für den weiteren privaten wie beruflichen Lebensweg.“ Gestartet ist das Projekt in der Wintersaison 2021/2022 gemeinsam mit Gründungscoach Brigitte Rössler aus Mainz und Partnerbetrieben im Allgäu. Mittlerweile zählen acht feste Hotels im Allgäu sowie ganz neu auch drei Partnerbetriebe an der Nordsee in St. Peter-Ording zu den Kooperationspartnern. Der Fokus wird weiterhin bewusst auf Betrieben in Deutschland liegen. Weitere Informationen finden sich unter www.dein-job-am-berg.de und www.dein-job-am-meer.de.

Die Partnerbetriebe

In Zeiten eines zunehmenden Fachkräftemangels in Hotellerie und Gastronomie freuen sich die teilnehmenden Partnerbetriebe im Allgäu und an der Nordsee, die jungen Menschen in dieser wichtigen Orientierungszeit zu begleiten und ihnen wertvolle Einblicke für die eigene Berufsfindung zu gewähren. Alle Betriebe liegen in Deutschland in unmittelbarer Bergnähe oder am Strand und sind begeistert vom Konzept. Matthias Dornach vom Allgäuer Familienbetrieb Alpe Dornach, der seit der Gründung des Projektes festes Mitglied ist und in dessen Hotel schon sieben Teilnehmer*innen ihr Praktikum absolvierten, sagt: “Wir sind überzeugter Partner bei DEIN JOB AM BERG, weil wir das Konzept gerne unterstützen, dass junge Erwachsene sich beruflich und persönlich orientieren können. Die Kombination aus der Arbeit in der Gastronomie und die persönliche Weiterentwicklung mithilfe des Coachings bietet einen großen Mehrwert. So können sie vor Ort in die Welt der Gastronomie hineinschnuppern und Teil der Alpe Dornach Familie werden.“ Auch die Allgäuer OK Bergbahnen stehen mit Vorstand Dr. Andreas Gapp als Mitgründer von Anfang an an der Seite von DEIN JOB AM BERG. Bis heute erhielten zehn Teilnehmer*innen die Chance, direkt in den Gastronomiebetrieben im Skigebiet am Fellhorn zu arbeiten.

DEIN JOB AM BERG

DEIN JOB AM MEER

Über den Ablauf

Jeder Teilnehmer*in muss mindestens 18 Jahre alt sein und arbeitet aktiv für fünf Monate in einem der Partnerbetriebe mit. Pro Saison können 15 Personen an DEIN JOB AM BERG oder DEIN JOB AM MEER teilnehmen. Liegt die Zahl der Anmeldungen darüber, werden mehrere Gruppen gebildet. Die Programmlaufzeit erstreckt sich in der Sommersaison von 1. Mai bis 31. Oktober und in der Wintersaison von 1. Dezember bis 30. April. Ihre Bewerbung richten die Teilnehmer*innen online an das jeweilige Programm unter www.dein-job-am-berg.de und www.dein-job-am-meer.de. Anschließend erfolgt ein Gespräch mit Gründerin Katja Weigand und dem jeweils zuständigen Coach. Das Interview mit dem Partnerbetrieb bildet den Abschluss der Bewerbungsphase. Als Träger des Programms schließt das IFU Institut für Unternehmenswerte GmbH mit dem Arbeitgeber und den Teilnehmern Projektverträge ab. Die jungen Erwachsenen erhalten einen Arbeitsvertrag, den jeweils gültigen Mindestlohn sowie eine Personalunterkunft (gegen einen Sachkostenabzug). Sie beteiligen sich mit einem Betrag von 350 Euro im Monat an den Kosten für die persönliche Weiterbildung. Diese Gebühr wird direkt vom Gehalt abgezogen. So nehmen sie eigenverantwortlich an ihrer Fortbildung teil.

Professionelles Coaching parallel zum Praktikum

Mit Brigitte Rössler steht ein besonders erfahrener Coach an der Spitze des Therapeuten-Teams von DEIN JOB AM BERG. Sie ist Mitgründerin des Projekts und begleitet seit über 20 Jahren alle Altersstufen in Einzel- und Gruppenarbeiten sowie Seminaren und Workshops unter anderem in ihrer eigenen Praxis für heilpraktische Psychotherapie. Das Coaching bei DEIN JOB AM MEER wird durch Heidi Müller und Sandra Stürmer durchgeführt. Sie leiten im hessischen Karben ihre eigene Praxis „Gedankenpower“. Generell verfügen alle Coaches im Programm über eine qualifizierte Ausbildung und Expertise sowie Praxiserfahrung auf ihrem jeweiligen Gebiet. In insgesamt 14 Tageseinheiten coachen sie die jungen Erwachsenen in verschiedenen Themenworkshops u.a. mit den Schwerpunkten Selbstwahrnehmung, Ressourcen, persönliche Qualitäten, Beruf und Berufung, Wertevermittlung, Potentiale. Den Abschluss bildet eine Auswertung und Evaluation der gewonnenen Erkenntnisse für die weitere Zukunftsorientierung. Zusätzlich hat jeder Teilnehmer*in Anspruch auf fünf Einzelcoachingtermine mit jeweils 60 Minuten Dauer. Stimmen bisheriger Teilnehmer*innen wie die von Milena Hoppe zeigen, dass das Konzept aufgeht: „Durch DEIN JOB AM BERG habe ich nicht nur mich selbst, sondern auch viele andere tolle Menschen kennen lernen dürfen. In den Bergen zu arbeiten und zu leben ist ein unbeschreibliches Gefühl und bietet einem so viel. Ich bin dankbar für dieses tolle Projekt und dafür, dass ich dadurch meine neue Heimat gefunden habe.“

Über DEIN JOB AM BERG und DEIN JOB AM MEER

Sich Zeit nehmen, herauszufinden, was man im Leben wirklich möchte, wer man ist und welcher Weg der Richtige für einen persönlich ist, ist Qualitätszeit. Besonders jungen Menschen, die zwischen Schul- oder Studienabschluss und dem endgültigen Einstieg ins Berufsleben stehen, ermöglicht diese Zeit wertvolle Orientierung. Den perfekten Rahmen dafür bietet das Ende 2021 gestartete Programm DEIN JOB AM BERG und DEIN JOB AM MEER. Von Katja Weigand, Geschäftsführerin der IFU Institut für Unternehmenswerte GmbH ins Leben gerufen, fördert das Konzept die Bildung junger Menschen ab 18 Jahren. In einem fünfmonatigen Orientierungspraktikum in Partnerbetrieben im Allgäu und an der Nordsee sammeln die Teilnehmer*innen erste Erfahrungen in der Hotellerie und Gastronomie und erhalten dafür ein angemessenes Praktikumsgehalt sowie eine Personalunterkunft. In einem begleitenden Coaching-Programm zur Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen sie sich in dieser Zeit zudem mit Grundsatzfragen zu ihrem eigenen Weg, deren Antworten ein wertvolles Fundament für ihren privaten wie beruflichen Lebensweg liefern. Weitere Informationen finden sich unter www.dein-job-am-berg.de und www.dein-job-am-meer.de