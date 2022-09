Nachhaltig leben und arbeiten zahlt sich aus.

„Es ist geschafft. Wir haben erfolgreich das sehr intensive und umfangreiche Audit der B Corp (Benefit for all Corporation) durchlaufen. Damit sind wir die erste mitteldeutsche Marketingagentur, die für ein verantwortungsvolles und nachhaltiges Wirtschaften ausgezeichnet wurde“, so Luisa Kittner, die Agenturinhaberin.

In der schnelllebigen Zeit, die von Digitalisierung und New Work geprägt ist, sollte nicht nur auf Individualisten geschaut, sondern auf Gemeinwohl und Solidarität geachtet werden. Das B Corp-Zertifikat ist ein wichtiger Meilenstein, um integres Unternehmenswachstum zu generieren und dabei ernsthaft an eine nachhaltige Unternehmensführung zu kommunizieren. Hierbei wird durch eine unabhängiger Seite bestätigt, dass man auf den langfristigen Erfolg hinarbeitet, sich für ein gutes Miteinander engagiert und die Verantwortung für seine gesamte Umwelt über reines Profitdenken stellt.

Die LKA – Agentur hat 2020 mit dem Bewerbungsprozess begonnen. Die Organisation prüfte die Auswirkungen des Unternehmens auf Kunden, Geschäftsführung, Mitarbeitende und die Umwelt.

Es gibt Unternehmen, die sich für die Umwelt engagieren, andere für ein soziales Miteinander in der Gesellschaft, wieder andere bemühen sich darum ein besonders attraktiver Arbeitgeber zu sein. Alles davon ist wesentlich und notwendig, nichts davon sollte auf der Strecke bleiben. Mit der Zertifizierung durch die „B Corp“ wird deutlich gezeigt: LKA – Agentur für Leistung und Kreativität, Luisa Kittner und Team, möchte alles davon erreichen – und mit der nun erfolgreichen Zertifizierung zeigen sie, dass sie nicht nur möchten, sondern auch können und werden.

Weltweit sind 5.000 Unternehmen, deutschlandweit sind es heute 40 Unternehmen, die mit dem Zertifikat der B Corp ausgezeichnet wurden.

Die Agentur ist nun die 1. Marketingagentur Mitteldeutschlands mit dieser Auszeichnung.