Online Pflege Akademie erweitert ihr Ausbildungsangebot: Neue Qualifikation zum Trauerbegleiter jetzt verfügbar

Die Online Pflege Akademie (onlinepflegeakademie.de) setzt einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Weiterbildung von Fachkräften im sozialen Bereich: Ab sofort ist die Ausbildung zum Trauerbegleiter Teil des umfangreichen Kursangebots. Diese innovative und praxisorientierte Ausbildung richtet sich an Menschen, die andere in den schwersten Momenten ihres Lebens begleiten möchten.