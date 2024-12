eLearning-Kurs für die Beschäftigung autistischer „Hidden Talents“ in der IT

Autisten bringen durch ihre Art der Wahrnehmung, Reiz- und Informationsverarbeitung oft starke kognitive Fähigkeiten, andere Blickwinkel und neue Ansätze für die Problemlösung in IT-Projekte. Unternehmen sind deshalb zunehmend daran interessiert, diese „hidden Talents“ in ihre Teams zu inkludieren. Oft sind sie aber unsicher, ob sie die richtige Arbeitsumgebung und Unternehmenskultur für Kollegen im Autismus-Spektrum bieten können. Auticon Deutschland, IT-Dienstleister mit rein autistischer Workforce, bietet dafür jetzt den eLearning-Kurs „Grundlagen der Neurodiversität“ an. In ca. 60 Minuten vermittelt der interaktive Kurs Mitarbeitern auf allen Unternehmensebenen und in allen Fachbereichen Wissen zum Umgang mit autistischen Kollegen und anderen neurodivergenten Fachkräften, etwa mit ADHS oder Dyslexie. Er gilt als akkreditierte Fortbildung (CPD) und wird mit einem Zertifikat bestätigt.

Die Auticon Deutschland GmbH ist seit 13 Jahren Vorreiter für die Inklusion qualifizierter autistischer IT-Spezialisten. Internationale Unternehmen, DAX-Konzerne, Behörden und Mittelständler haben in hunderten Projekten mit auticons IT-Experten den fachlichen und persönlichen Mehrwert der Zusammenarbeit von Autisten und Nicht-Autisten erlebt. IT-Teams konnten Vorhaben, die sich zuvor wegen Personalmangel oder dem Bedarf an spezifischen Skills und Fähigkeiten für das Projekt verzögert hatten, erfolgreich umsetzen und positive Erfahrungen mit Inklusion sammeln. Sein umfangreiches Know-how über Autisten-freundliche Bewerbungsprozesse, Arbeitsumgebungen, Abläufe in Projekten und in der Teamkommunikation vermittelt Auticon anderen Unternehmen in Form von Trainings, Beratung und Coaching. Ab sofort ist auch ein deutschsprachiger eLearning-Kurs verfügbar.

Unternehmen können damit Wissen zu Themen wie Neurodiversität und Neurodivergenz, Autismus, ADHS oder Dyslexie aufbauen, Kollegen mit diesen Diagnosen besser verstehen, sie gezielt unterstützen und so das hohe Potenzial dieser Fachkräfte nutzen. Auticon baut durch die Verwendung von O-Töne, Beispiele aus der Praxis und Informationen aus seiner jahrelangen Erfahrung Vorurteile ab und gibt Tipps zur Zusammenarbeit in Projekten und dem Zusammenleben im Büro. Durch die Sensibilisierung werden Führungskräfte und Teamkollegen selbstsicherer und verlieren die Scheu vor dem Thema. Das schafft ein Bewusstsein für die Vorteile der „Vielfalt im Denken“ in einer sich verändernden Arbeitswelt und unterstützt eine offene Unternehmenskultur, in der sich die Mitarbeitenden im Autismus-Spektrum, mit ADHS oder Dyslexie auch trauen, über ihre Diagnosen und Bedürfnisse zu sprechen.

Preise und Verfügbarkeit

Der eLearning-Kurs „Grundlagen der Neurodiversität“ ist ab sofort in deutscher Sprache bei auticon Deutschland erhältlich. Weitere Sprachen sind aktuell Englisch, europäisches und kanadisches Französisch, Italienisch, Norwegisch, Schwedisch und Holländisch. Die Preise sind gestaffelt und beginnen bei 20 Euro pro Lizenz bei einem Minimum von 50 Lizenzen. Das SCORM-basierte Programm kann in eigene Learning Management Systems (LMS) integriert oder in einem von auticon bereitgestellten LMS genutzt werden.