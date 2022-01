Arbeitstreffen und Meetings mit Sicherheit – in der Pandemie mit independesk flexibel reagieren

Folgt man den aktuellen Informationen zum Infektionsgeschehen und den damit verbundenen Regelungen, verliert man ziemlich schnell den Überblick. Was ist erlaubt und was verboten? Wer darf ins Büro und wer muss zu Hause bleiben? Egal wie sich die Vorgaben ändern, mit der independesk-App bleibt man flexibel und kann jederzeit reagieren. Meetingräume in Laufweite lassen sich hier ebenso einfach buchen wie Arbeitsplätze auf Stunden- oder Tagesbasis – und alles nach gültigen Corona- und Quarantäneregeln, alles mit größtmöglicher Sicherheit und ausreichend Abstand.

Der Berliner Senat beispielsweise hat aktuell nicht nur die Präsenzpflicht an Schulen für die nächsten Wochen ausgesetzt, sondern sogar alle Arbeitgeber angewiesen ihren Mitarbeitern Home-Office und mobiles Arbeiten zu ermöglichen. Gleichzeitig besteht in anderen Bundesländern weiterhin Anwesenheitspflicht an den Schulen, während die Angestellten zuhause bleiben sollen. Parallel ändern sich die Quarantäneregelungen, Zeitperioden, bis man sich „freitesten“ kann, Gültigkeiten für Impf- und Genesenenstatus – es ist beinahe unmöglich, da den Überblick zu behalten.

Und nicht nur Eltern rutschen zwischen den vielen Ausnahme- und Sonderregeln ins Organisationschaos. Wann bleibt wer zu Hause, wann darf man ins Büro und für welche Meetings ist Anwesenheit notwendig? Wie gut, wenn man da einen kleinen Helfer in der Tasche hat, der einem jederzeit ermöglicht, flexibel zu reagieren.

Für ein paar Stunden einen Schreibtisch mieten ‒ damit man in einem professionellen Umfeld konzentriert arbeiten kann – geht ganz einfach mit der independesk App. In über 250 Städten und Gemeinden findet sich ein idealer Platz, meist sogar in Laufweite. Und neben den freien Spaces besteht oft die Möglichkeit, zusätzliche Optionen in Anspruch zu nehmen, die das Leben leichter machen. So gibt es freie Schreibtische, bei denen der Kaffee inklusive ist, Hunde mitgebracht werden dürfen oder in einigen Fällen sogar eine Kinderbetreuung für die Kleinen vorhanden ist.

Und auch die Notwendigkeit, auf die Schnelle ein Meeting für das ganze Team einberufen zu müssen, um ein paar Ideen im direkten Kontakt abzusprechen, unterstützt die App. Meetingräume lassen sich nämlich genauso leicht und schnell finden wie Schreibtische – und auch hier gibt es eine Reihe von ganz unterschiedlichen Zusatzleistungen, die die Spaces individuell anbieten.