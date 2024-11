Neues Geschäftsleitungsteam bei der CarboTech Gruppe

Hinzu kommen Sascha Vornweg in seiner Funktion als Kaufmännischer Leiter (Berufung erfolgt zum 01. Oktober 2024), sowie Daniel Mandau in der Funktion als Servicebereichsleiter. Die beiden neuen Mitglieder sind bereits seit Jahren Teil der CarboTech und haben in ihren Aufgabenbereichen wertvolle Basisarbeit geleistet, deren Ergebnisse sich bereits durch eine vollkommen neue strategische Ausrichtung der jeweiligen Bereiche bezahlt machen.

„Wir freuen uns, dass wir mit unseren neuen Geschäftsleitungs-Mitgliedern zwei wichtige neue Säulen für die zukünftige Entwicklung der CarboTech Gruppe gewonnen haben, die unsere Wachstumsstrategie konsequent vorantreiben und durch ihre Schwerpunkte neue Facetten mit in die Geschäftsleitung einbringen, die für den Change Process zur CarboTech der Zukunft so wichtig sind.“, sagt Daniel Böke.

„Vor einigen Jahren habe ich als Trainee Finanzen bei der CarboTech angefangen und heute bin ich Teil der Geschäftsführung. Diese Entwicklung zeigt wunderbar, welche Möglichkeiten die CarboTech als Arbeitgeber für junge Nachwuchskräfte bietet. Denn hier gilt das Prinzip: wer will, der kann.“, ergänzt Sascha Vornweg.

„Ich freue mich darauf eine treibende Kraft für die Veränderung innerhalb des Unternehmens zu sein und so das starke Wachstumspotenzial der CarboTech weiter auszubauen und nutzbar zu machen. Bisher fokussierte ich mich dabei auf den Bereich Service und des Aufbaus, in meiner neuen Funktion kann ich mein breites Wissen nun noch vollumfänglicher einbringen.“, fügt Daniel Mandau hinzu.

Mit dieser starken Allianz setzt der Essener Aktivkohlehersteller auf eine expertisenreiche Führungsriege, die den 2019 begonnenen Weg hin zu mehr Wachstum und Modernisierung fortführt und sich so in wichtigen Bereichen zukunftsfähig aufstellt, um so weiterhin konkurrenzfähig zu bleiben.