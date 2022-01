Automarkt China: Porsche und BMW mit dickem Plus

Für Porsche war China der weltweit größte Einzelmarkt. Während der Absatz in Deutschland auf 28.600 Fahrzeuge und damit gegenüber 2020 um 9 Prozent stieg, konnte Porsche in China ein Plus von

8 Prozent erzielen und rund 95.700 Einheiten verkaufen. Damit wurden in der Volksrepublik mehr Porsche-Fahrzeuge abgesetzt als in ganz Europa, wo 86.160 Wagen (+ 7 Prozent) von den Kunden erworben wurde. Das Unternehmen wird sein Angebot in Zukunft noch stärker als bisher elektrifizieren. Bisher wurden Porsche-Fahrzeuge verkauft, die zu 40 Prozent elektrisch betrieben werden. Bis 2025 will der Sportwagenhersteller mehr als 50 Prozent zumindest teileelektrifiziert verkaufen.