Benjamin Jenner als Speaker beim Format "FIT FOR..." in Stuttgart

Benjamin Jenner, Gründer von GrowthUp+ und Experte für Skalierung und digitale Transformation, war als Gastredner beim "FIT FOR..." Event der CODE_n GmbH in Stuttgart vertreten. Die Veranstaltungsreihe, die sich mit der Digitalisierung und Transformation von Unternehmen befasst, bietet den Teilnehmern einen umfassenden Einblick in aktuelle Fachthemen und Methodiken.

Das dreiteilige Format umfasst Einsteiger- und Vertiefungskurse sowie Networking-Meetings, um Fachleute aus verschiedenen Bereichen zusammenzubringen. Im Fokus dieser Woche stand das Thema "Fit for AI", bei dem der Einstieg in Künstliche Intelligenz sowie die Identifizierung alltäglicher Anwendungsbereiche und Best-Practice- Beispiele von Startups im Vordergrund standen.

Benjamin Jenner hielt einen inspirierenden Vortrag mit dem Titel "Selbstständigkeit im digitalen Zeitalter - Wie ChatGPT bei der Skalierung unterstützt". Als Experte präsentierte er den Teilnehmern seine Erfahrungen und Einblicke in die Skalierung von Unternehmen mithilfe fortschrittlicher KI- Technologien wie ChatGPT.

Er betonte die Bedeutung einer effektiven Skalierung und verdeutlichte, wie ChatGPT Startups und Solopreneure dabei unterstützen kann, ihre Prozesse zu optimieren, Kundenbedürfnisse besser zu verstehen und effizienter zu kommunizieren. Praxisnahe Anwendungsfälle und Best-Practice-Beispiele veranschaulichten die Möglichkeiten der KI-Technologie.

"Es war eine Ehre, als Speaker beim 'FIT FOR...' Event der CODE_n GmbH in Stuttgart aufzutreten", sagte Benjamin Jenner. "Die Teilnehmer zeigten großes Interesse an der digitalen Transformation und Künstlichen Intelligenz. Ich bin zuversichtlich, dass sie mit den präsentierten Erkenntnissen und Best Practices den Weg in die digitale Zukunft erfolgreich gestalten werden."

Die Veranstaltungsreihe "FIT FOR..." der CODE_n GmbH bietet eine wertvolle Plattform für Wissenstransfer und Networking. Durch die Teilnahme renommierter Experten wie Benjamin Jenner erhalten die Teilnehmer praxisorientierte Lösungsansätze, um den Herausforderungen der Digitalisierung erfolgreich zu begegnen.