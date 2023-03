Beste Stimmung bei den 7. Küchen-Kompetenz-Tagen

Am 4.und 5. März fanden im Rheinbacher Messezentrum des Küchenrings und Alliance-Verbands erstmals wieder seit 2018 die 7. Küchen-Kompetenz-Tage statt. Nachdem die Messe 2020 coronabedingt abgesagt werden musste, war die Freude über das Comeback groß. Bei bester Stimmung präsentierten 28 Aussteller auf einer Fläche von 4000 qm den Gesellschaftern der beiden Verbände und ihres Kooperationsverbands KüchenTreff ihre Produkte. Der KüchenTreff war zum ersten Mal mit dabei, so dass sich die Verbände in ihrer Dreierkonstellation vorstellen konnten. Auf vier Etagen versammelte sich das Who is Who der Küchenbranche, darunter zahlreiche Aussteller aus der Industrie. „Hier wird wirklich Umsatz gemacht“ erklärte Daniel Borgstedt, Geschäftsführer des Alliance-Verbands und KüchenTreffs. Es ist immerhin ein ZR-Jahresumsatz von knapp 1,2 Milliarden Euro, den die drei Verbände mit den Lieferanten machen.

Insgesamt 496 Gesellschafter hatten sich angemeldet. Neben dem gemeinsamen Austausch und Wiedersehen mit den Lieferanten konnten die Gesellschafter dort von besonders günstigen Angeboten profitieren, was sich auch in der Besucherfrequenz an den Ständen niederschlug.“ Die Stände sind außergewöhnlich voll und das Orderverhalten ist ebenfalls gut“ erläuterte Küchenring- und Alliance-Verband-Geschäftsführer Jürgen Feldmann. Ergänzend betonte Marko Steinmeier, Geschäftsführer aller drei Verbände, die Bedeutung der Küchen-Kompetenz-Tage für die Industrie: “Der Fokus liegt hier auf der Industrie, die Gespräche mit ihr sind sehr wichtig. Nach Corona hat sie jetzt endlich wieder eine Messe in der üblichen Größenordnung und kann ihr Networking fortsetzen“. Die Wichtigkeit und das große Interesse der Industrie zeigte auch die Tatsache, dass sich 300 Industrievertreter zusätzlich angemeldet hatten. Von einem veränderten Kaufverhalten war hier, trotz hoher Lagerbestände bei den Händlern keine Rede. Im Gegenteil, die speziellen Messeangebote wurden rege von ihnen ausgeschöpft. Und daher hörte man immer wieder vonseiten der Industrie: “Nach Rheinbach kommen wir gerne.“

Für den unterhaltsamen Teil der Messe sorgte die allseits bekannte Foodbloggerin und Autorin Sally, deren Youtube-Kanal zum Thema Kochen und Backen sich großer Beliebtheit erfreut. Sie war am Stand von Bosch anwesend, wo sie ihr eigenes Kochbuch signierte und verteilte. Außerdem konnten sich die drei Sieger des von der Alliance-Eigenmarke prisma ausgelobten Wettbewerbs „Küchenplaner des Jahres“ am dortigen Stand ihren Gewinn abholen: ein Apple iPhone14 und eine Kristallglastrophäe. Den Abschluss des ersten Messetages bildete eine fulminante „KKT 007 Secret-Agent-Show“ mit Abendessen im Bonner Hotel Maritim, an dem über 1200 Personen aus dem Umfeld der Händler und Lieferanten teilnahmen. Außerdem wurde an diesem Abend auch dem Leistungs-spiegel -Wettbewerb der Verlagsgruppe markt intern eine Bühne geboten. Bei dem alle zwei Jahre ausgelobten Wettbewerb können die Händler ihre Lieferanten nach einem Schulnotensystem in 12 Einzeldisziplinen bewerten. Die Preisverleihung, die sonst auf der LivingKitchen stattfindet, wurde aufgrund der diesjährigen Absage der Kölner Messe nach Bonn verlegt. Je ein Preis in der Kategorie Küchenmöbel und Spülenzubehör wurde den Gewinnern von markt intern Chefredakteur Georg Clemens übergeben. Es war ein gelungener Abschluss des ersten und stimmungsvoller Auftakt für den zweiten Messetag. Nach diesem erfolgreichen Neustart blicken nun alle mit Vorfreude auf die nächsten Küchen-Kompetenz-Tage am 15. und 16. März 2025 in Rheinbach.