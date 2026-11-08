Der Handel stirbt nicht, er sortiert sich neu

Der stationäre Handel stirbt, die Innenstädte veröden, der Onlinehandel übernimmt. Dazu fehlen Fachkräfte, die Kosten steigen und ein Traditionsunternehmen nach dem anderen verschwindet. Wer die Entwicklung des deutschen Einzelhandels nur über Schlagzeilen verfolgt, kommt schnell zu dem Schluss, dass sich eine der größten Branchen des Landes in einer Dauerkrise befindet.

Die Zahlen zeichnen allerdings ein differenzierteres Bild. Mit genau diesem Abstand zwischen öffentlicher Wahrnehmung und wirtschaftlicher Realität beschäftigt sich auch der „Retail Reality-Check“ des Gottlieb Duttweiler Institute (GDI). Die These dahinter: Wir reden womöglich zu viel über die Krise des Handels und zu wenig über seine Transformation. Ein Blick auf Deutschland spricht für diese Sichtweise.

Online wächst, aber dominiert nicht

Der E-Commerce gehört zweifellos zu den größten strukturellen Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte. Amazon, Plattformen, Mobile Commerce und inzwischen auch künstliche Intelligenz haben das Einkaufsverhalten und die Erwartungen der Kunden dauerhaft verändert.

2025 erzielte der deutsche Onlinehandel laut HDE einen Netto-Umsatz mit Neuware von 92,3 Milliarden Euro, 3,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Nimmt man den Handel mit Secondhand-Ware hinzu, sind es rund 103 Milliarden Euro.

Weniger Beachtung findet eine andere Zahl. Der Onlineanteil am gesamten Einzelhandel lag 2025 bei 13,5 Prozent, nach 13,4 Prozent im Jahr davor. Rund 86,5 Prozent des Einzelhandelsumsatzes entfielen also nicht auf den Onlinehandel. Von einer fast vollständigen Verlagerung des Konsums ins Internet kann keine Rede sein.

Auch der Gesamtmarkt passt nur bedingt zur Erzählung vom Niedergang. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes stiegen die Umsätze im deutschen Einzelhandel 2025 real um 2,4 Prozent und nominal um 3,6 Prozent. Der Handel verschwindet nicht, er verändert sich.

Marktanteile wechseln den Besitzer

Wenn ein Warenhaus schließt, verschwindet nicht der Konsum seiner Kunden. Verliert ein Händler Marktanteile, gewinnt sie oft ein Wettbewerber. Gehen die Frequenzen in einer Innenstadt zurück, profitieren mitunter Fachmarktzentren, spezialisierte Konzepte oder andere Standorte. Und wenn ein einzelnes Geschäftsmodell nicht mehr trägt, heißt das noch lange nicht, dass der ganzen Branche die Zukunft fehlt.

Treffender lässt sich die aktuelle Entwicklung als Neuordnung beschreiben. Die Kunden kaufen weiterhin ein, entscheiden aber anders, wo, wann und bei wem. Preis, Verfügbarkeit und Sortiment bleiben wichtig. Daneben zählen zunehmend Bequemlichkeit, Beratung, Einkaufserlebnis, Schnelligkeit und eine gute Verbindung von digitalem und stationärem Angebot. Die Grenze zwischen online und offline verschwimmt.

Für Handelsunternehmen ist das eine deutlich anspruchsvollere Aufgabe als die bloße Wahl zwischen Laden und Webshop. Sie müssen klären, welche Rolle ihre Verkaufsflächen in einer vernetzten Customer Journey künftig spielen sollen.

Die Krise ist trotzdem real

Das alles soll die Probleme der Branche nicht kleinreden. 2025 wurden in Deutschland 24.064 Unternehmensinsolvenzen beantragt, 10,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Steigende Kosten, hohe Finanzierungslasten, Kaufzurückhaltung und der Strukturwandel setzen viele Betriebe unter Druck, auch im Handel.

Aus guten Umsatzzahlen eine heile Handelswelt abzuleiten, wäre deshalb genauso falsch, wie bei jeder Insolvenz den Untergang des stationären Handels auszurufen. Unternehmen scheitern, während andere wachsen. Alte Geschäftsmodelle verlieren an Bedeutung, neue entstehen. Hier schließen Standorte, dort wird investiert.

Das zeigt sich auch bei den Gründungen. 2025 wurden in Deutschland rund 640.500 Gewerbe neu gegründet, 7,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Darunter waren rund 130.100 Neugründungen von Betrieben mit größerer wirtschaftlicher Bedeutung, ein Plus von 7,6 Prozent. Gleichzeitig wurden rund 99.900 größere Betriebe vollständig aufgegeben.

Gegeneinander aufrechnen lassen sich Gründungen und Insolvenzen allerdings nicht. Unter den Neugründungen sind viele Kleinst- und Nebenerwerbsbetriebe, und nicht jeder Insolvenzantrag bedeutet das endgültige Aus. Die Richtung ist trotzdem erkennbar: Transformation bringt Verluste, aber eben auch Erneuerung.

Die eigentliche Herausforderung ist das Tempo

Damit stellt sich eine andere Frage. Es geht weniger darum, ob der stationäre Handel eine Zukunft hat, als darum, welche Unternehmen sich schneller verändern als ihr Markt.

Und das Tempo nimmt zu. Künstliche Intelligenz verändert Abläufe und Kundenansprache, Daten ermöglichen genauere Entscheidungen, Automatisierung übernimmt Verwaltungsarbeit. Zugleich erwarten Kunden, dass digitale Angebote und Filialen nahtlos zusammenspielen.

Für Handelsunternehmen ist das ein ständiger Balanceakt. Sie sollen effizienter werden und trotzdem nah am Kunden bleiben, digitalisieren, ohne jedem Trend hinterherzulaufen, Kosten senken und gleichzeitig in Standorte, Personal und neue Konzepte investieren. Und das alles, obwohl niemand genau weiß, wie der Handel in fünf oder zehn Jahren aussieht. Transformation wird so immer mehr zur Führungsaufgabe.

Führung als Wettbewerbsfaktor

Lange waren die Anforderungen an Führungskräfte im Handel klar umrissen: Umsatz entwickeln, Kosten im Griff behalten, Prozesse beherrschen, Mitarbeiter führen und Standards sichern. Diese Fähigkeiten bleiben wichtig, reichen aber immer seltener aus.

Wer heute einen Markt, eine Region oder ein ganzes Handelsunternehmen verantwortet, muss auch Veränderung managen können. Führungskräfte sollen Orientierung geben, wenn die Richtung nicht eindeutig ist, Entscheidungen nachvollziehbar machen und ihre Teams für neue Abläufe gewinnen. Dazu kommt ein Spannungsfeld, das die Branche noch lange begleiten dürfte: Das laufende Geschäft muss jeden Tag funktionieren, während nebenher das Geschäftsmodell von morgen entsteht.

An dieser Stelle entscheidet sich oft, ob Veränderung gelingt. Strategien allein verändern kein Unternehmen, das tun die Menschen, die sie umsetzen.

Der Wettbewerb um diese Menschen wird härter

Damit gewinnt auch der Arbeitsmarkt strategisch an Gewicht. Handelsunternehmen konkurrieren nicht mehr nur um Kunden, Standorte und Marktanteile, sondern auch um Führungskräfte, Spezialisten und Nachwuchs, die Veränderung aktiv gestalten wollen.

Entsprechend verschieben sich die gefragten Qualifikationen. Zu Branchenkenntnis und operativer Erfahrung kommen Veränderungskompetenz, Kommunikationsstärke, Offenheit für digitale Themen und die Fähigkeit, Teams durch unsichere Zeiten zu führen.

Der lückenlose, geradlinige Lebenslauf verliert dadurch an Bedeutung. Interessanter werden Führungskräfte, die verschiedene Geschäftsmodelle kennen, schwierige Phasen gemeistert oder selbst schon Umbrüche verantwortet haben. Erfahrung mit Veränderung lernt man nur bedingt aus Büchern.

Zuversicht und Realismus schließen sich nicht aus

Zu den spannendsten Gedanken des GDI gehört deshalb der Ruf nach mehr Zuversicht, zusammengefasst in der Formel „Zuversicht statt Dauerkrise“. Für eine Branche, die gleichzeitig mit Insolvenzen, Kostendruck, Fachkräftemangel und technologischem Umbruch kämpft, klingt das zunächst überraschend.

Zuversicht heißt aber nicht, die Probleme zu übersehen. Gemeint ist eine Haltung, die auf einer nüchternen Bestandsaufnahme beruht. Sie nimmt hin, dass manche Geschäftsmodelle verschwinden, Unternehmen scheitern und sich Arbeitsplätze und Berufsbilder wandeln, und sie sieht zugleich die Chancen, die daraus entstehen.

Für den Handel könnte genau diese Haltung den Unterschied machen. Wer sich ständig selbst einredet, die eigene Branche habe keine Zukunft, wird kaum die Kraft aufbringen, sie zu gestalten.

Der Handel von morgen

In zehn Jahren wird der deutsche Einzelhandel anders aussehen als heute. Vermutlich verschwinden weitere bekannte Namen, Verkaufsflächen verändern sich, und künstliche Intelligenz übernimmt Aufgaben, die heute noch Menschen erledigen. Neue Geschäftsmodelle kommen hinzu, manche heutigen Erfolgsrezepte verlieren an Wirkung.

Wandel gehört allerdings seit jeher zum Handel. Vom Tante-Emma-Laden über das Warenhaus und den Fachmarkt bis zum Onlineshop hat kaum eine Branche sich so oft neu erfunden.

Ob der stationäre Handel überlebt, ist deshalb vielleicht gar nicht die wichtigste Frage. Spannender ist, wer den Handel von morgen prägen wird. Darüber entscheiden nicht nur Technologie, Standorte und Kapital, sondern auch die Menschen, die heute bereit sind, Unternehmen durch diesen Wandel zu führen.

Weniger Untergangsrhetorik würde dem Handel also guttun. Seine Probleme sind nicht kleiner geworden, aber die Aufgabe ist größer: aus Veränderung Zukunft zu machen.

Quellen: HDE Online-Monitor 2026; Statistisches Bundesamt (Einzelhandelsumsatz 2025, Unternehmensinsolvenzen 2025, Gewerbeanzeigen 2025); Gottlieb Duttweiler Institute, „Retail Reality-Check“.