Die Busch-Gruppe feiert den Internationalen Frauentag

Die Busch-Gruppe ist fest entschlossen, integrative Arbeitsplätze zu schaffen und sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter, unabhängig von ihrem Hintergrund, die Möglichkeit haben, sich zu entfalten. Am Internationalen Frauentag würdigt die Busch-Gruppe insbesondere die unschätzbaren täglichen Beiträge von Frauen in ihrem gesamten Unternehmen. Die Busch-Gruppe setzt sich für die Förderung von Frauen in Führungspositionen ein und unterstützt aktiv deren Aufstieg in technischen Berufen. Ayla Busch, Miteigentümerin und Co-CEO, sagt: "Vielfalt und Gleichberechtigung sind für uns nicht nur Schlagworte; sie sind grundlegende Aspekte unserer Unternehmenskultur und ein wesentlicher Bestandteil unseres Erfolgs als globales Unternehmen. Wir ermutigen und unterstützen Frauen aktiv, eine technische Laufbahn einzuschlagen. Wir sind sehr stolz auf unsere weiblichen technischen Experten, die sich in der Vakuumtechnik auszeichnen und zu bahnbrechenden Innovationen und Fortschritten in der Branche beitragen."

Alle drei Unternehmen der Busch-Gruppe - Busch Vacuum Solutions, Pfeiffer Vacuum und centrotherm clean solutions - haben Frauen in der Geschäftsführung. Darüber hinaus sind auch weitere Führungsfunktionen im oberen Management mit Frauen besetzt. Mit ihrem Engagement für Chancengleichheit, insbesondere in technischen Berufen, will die Busch-Gruppe ein Zeichen in der Maschinenbaubranche setzen - weit über den Internationalen Frauentag hinaus.