Fensterblick und dBEL entwickeln ein innovatives KI-basiertes Schallschutz-Planungstool für Akustikprognosen

Der Schallschutz ist ein entscheidender Faktor für die Gebrauchstauglichkeit eines Gebäudes, der leider oft bei der Planung vernachlässigt wird. Erst wenn die Bewohner oder Nutzer während der Nutzung mit einem unzureichenden Schallschutz konfrontiert werden, rückt die Relevanz eines effektiven Schallschutzes in den Fokus. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, den Schallschutz bereits in der Planungsphase angemessen zu berücksichtigen, um den Komfort und das Wohlbefinden der Menschen im Gebäude zu gewährleisten.

Fensterblick, dBEL und Wölfel Engineering haben gemeinsam ein Schallschutz-Planungstool entwickelt, welches auf Basis von normativen Akustikprognosen im Zusammenspiel mit Künstlicher Intelligenz (KI) basiert. Das innovative Tool ermöglicht die Hörbarmachung der Schalldämmung verschiedener Fensterverglasungen an spezifischen Standorten. Ziel dieser Anwendung ist es, das Thema Schallschutz und den notwendigen Lärmschutz auch für Laien zugänglich zu machen. Bisher wurden Methoden und Tools zur Lärmvermeidung hauptsächlich von Akustikexperten genutzt. Mit dem neuen Planungstool möchten Fensterblick und dBEL diese Expertise einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen.

Das Schallschutz-Planungstool basiert auf einem Berechnungsprogramm, das die ortsspezifische Hörbarmachung der Schalldämmung unterschiedlicher Fensterverglasungen ermöglicht. Auf Basis einer interaktiven Web-Karte und unter Nutzung eines Geomodells kann für beliebige Adressen und Fenster-Positionen eine Einzel-Auto-Vorbeifahrt akustisch berechnet und für unterschiedliche Situationen hörbar gemacht werden. Beispielsweise einem offenen Fenster, einem alten Fenster oder einem Fenster mit einer Schallschutzverglasung. Als Datenbasis für die Akustikprognosen dient ein globales „Ready to Use”-Datenmodell im Zusammenspiel mit Künstlicher Intelligenz (KI). Eine Cloud-Plattform dient als zentrale Schnittstelle zur Verarbeitung und Aufbereitung der Daten. Auf diese Weise steht für jede Vorhaben-Adresse bereits ein fertiges 3D Häusermodell mit den umliegenden Straßen inkl. der zulässigen Geschwindigkeit für die Berechnungen zur Verfügung. Mit nur wenigen Schritten können Nutzer ein vorbeifahrendes Auto an einer beliebigen Adresse anhören – sowohl bei geöffnetem Fenster sowie für verschiedene Schallschutzverglasungen.

"Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit dBEL und Wölfel Engineering ein Schallschutz-Planungstool zu entwickeln, das jedem die Möglichkeit gibt, den Einfluss von Schallschutz akustisch zu bewerten und somit eine bewusste Entscheidung treffen zu können. Mit unserer Expertise in Web-Anwendungen sowie unserer Online-Reichweite möchten wir die Möglichkeit einer effektiven Schallschutzplanung vorantreiben und den Menschen dabei unterstützen, eine ruhigere und angenehmere Wohn- und Arbeitsumgebungen zu schaffen.", so Christian Kaminski, einer der Geschäftsführer der Fensterblick GmbH & Co. KG.

"Die Zusammenarbeit mit Fensterblick ermöglicht es uns, unsere langjährige Erfahrung in der Akustikplanung und -messung einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Mit der entwickelten Anwendung können wir Menschen dabei unterstützen, den Schallschutz frühzeitig in ihre Bauprojekte einzubeziehen, eine bewusste Entscheidung für ein spezifisches Fenster über das Gehör treffen zu können und so den Komfort und das Wohlbefinden zu verbessern.", so Dipl.-Ing. Janosch Blaul, COO der dBEL GmbH & Co. KG.

Das Schallschutz-Planungstool von Wölfel Engineering, dBEL und Fensterblick bietet eine einfache und kostenlose Möglichkeit zur Schallschutz-Planung. Durch die Eingabe der Wunschadresse und Auswahl der Fenster-Position können Nutzer innerhalb weniger Schritte akustische Berechnungen für verschiedene Situationen und Schallschutzverglasungen durchführen.

Für weitere Informationen und zum Testen des Schallschutz-Planungstools:

https://www.fensterblick.de/schallschutz-tool.html

Das Planungstool wurde ebenfalls in die Produkt-Konfiguratoren von Fensterblick integriert.