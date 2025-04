FINOM Marketing-Kampagne gegen zu viel Bürokratie in Deutschland

FINOM ist eine digitale Finanzdienstleistungsplattform, die auf die besonderen Bedürfnisse von Unternehmern und KMU in ganz Europa zugeschnitten ist, und ein offizieller Visa-Kartenpartner. Mit den Finanztools von FINOM können Unternehmerinnen und Unternehmer schnell ein Konto eröffnen und so einen optimierten Ansatz für Online-Finanzmanagement, Zahlungen, Rechnungsstellung und Ausgabenverwaltung nutzen. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Wachstum und die Konkurrenzfähigkeit von KMU mit innovativen Finanzlösungen zu fördern. Zudem verfügt FINOM über eine Lizenz als E-Geld-Institut (EMI), die in ganz Europa gültig ist. FINOM hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden und unterhält Niederlassungen in ganz Europa.

