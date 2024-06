Geführt wird von vorne oder gar nicht

Anforderungen eines zeitgemäßen Leaderships

Führen ist das Erzeugen von Sicherheit und Vertrauen – ob in der Wirtschaft oder beim Militär. Leiten, inspirieren, motivieren – so lautet der Dreiklang, mit der eine Führungskraft überzeugt. Wer die Pflöcke der Umsetzung einschlagen will, braucht als Führungskraft ein Team, das aus Ideen Ergebnisse, Dienstleistungen oder Produkte entstehen lässt.