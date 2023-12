Georgische Qualitätsprodukte gewinnen den deutschen Markt für sich.

Georgien hat sich zu einer weltweiten Hochburg für Haselnüsse entwickelt, die zu seinem größten landwirtschaftlichen Exportprodukt gehören. Im Jahr 2022 belegte es den 6. Platz in der Weltrangliste, wobei 95% seiner Exporte hauptsächlich nach Deutschland und Italien gingen. Haselnüsse werden auf 70.000 Hektar angebaut.. Etwa 50 Haselnussverarbeitungs- und -exportunternehmen mit einer Kapazität von 150.000 Tonnen pro Saison investieren in Erweiterung moderner Plantagen und streben international anerkannte Zertifizierungen an, darunter HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, BRC und koscher, um ihre Produktion an die Anforderungen von Käufern weltweit anzupassen.

Durch die Gründung mehrerer Handelsverbände, darunter die Georgian Hazelnut Growers Association (Mitglied des International Nut and Dried Fruit Council Foundation) und die Almond and Walnut Producers Association, haben sie jetzt regelmäßigen Zugang zu Erkenntnissen und Innovationen, die zu ihrer Nachhaltigkeit beitragen werden.