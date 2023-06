Improvisieren ist die Kunst, in der VUKA-Welt zu überleben.

In seinem Vortrag „Meilensteine der Unternehmensentwicklung – Kurs halten im Sturm des Wandels“ bündelt Stefan Kerzel seine jahrzehntelange Erfahrung als Unternehmensentwickler. Sein gleichnamiges Buch erscheint im Herbst 2023.

Firmenlenkern und Entscheidern bleibt nichts übrig, als mit Agilität auf Sicht in neue Entwicklungsgebiete aufzubrechen – von Insel zu Insel. Meilensteine der Unternehmensentwicklung gibt dafür Anregungen, wie die Klippen der Digitalisierung und VUKA-Welt umschifft werden können. VUKA bedeutet: Die Zukunft ist volatil, unsicher, komplex und ambivalent. Sie zwingt uns zu Prozessmusterwechseln in der Organisation, die weh tun, uns vom Sofa der freizeitorientierten Schonhaltung herunterwerfen.

Aus dem Erkennen eines „Nichts bleibt, wie es ist!“ verdichtet sich die Frage „Und wie geht es weiter?“ zur herausfordernden Perspektive. „Erkenne dich selbst“, stand über dem Orakel von Delphi. „Nichts im Übermaß“ lautete das zweite Motto dieses antiken Prognoseinstituts. Nie hatten diese beiden Sätze mehr Gültigkeit.

Disruption bedeutet, dass ein dauerndes Aufbrechen und Unterbrechen des Gewohnten zum Hintergrundsrauschen unserer Organisation geworden ist – Lockdown, Pandemie, Krieg, Rezession. Niemand kann abschätzen, welche Auswirkungen die Querschüsse unserer Zeit haben werden – das ist die VUKA-Welt mit ihrer Unwägbarkeit Überleben war und ist das Prinzip, auf welches wir uns rückbesinnen müssen – ob wir ein Unternehmen leiten oder die Organisation einer Firmennachfolge stemmen wollen:

Was wollen wir, wo wollen wir hin?

Was lassen wir sein?

Was brauchen wir dafür?

Wie kommen wir dahin?

Was hält uns – noch – davon ab?

Unternehmer schaffen Arbeitsplätze, schlagen sich mit Auszubildenden herum, stehen im harten Wettbewerb, zahlen am Ort ihre Steuern. Unternehmer sind Kraftquellen, die selbst in tiefster Provinz den Menschen Sinn und Beschäftigung geben.

Doch Disruption, VUKA-Welt und Agilität verlangen von den Menschen der Unternehmensspitze das Äußerste. Kein Wunder, dass in vielen Unternehmen die Firmennachfolge auf Messers Schneide steht. Welche Auswirkungen die Digitalisierung und KI in Zukunft haben werden, ist die Frage unserer Zeit.

Unternehmer liefern, jeden Tag. Doch wer oder was schenkt Ihnen die dafür nötige Kraft, das Fundament, von dem aus Sie täglich zu dieser abenteuerlichen Reise in unbekannte Chancengebiete aufbrechen? Dieser Vortrag gibt Ihnen Turbos zum Durchstarten zu Ihren Zielen.

Welche Gesetze und Regeln unternehmerischen Erfolg ermöglichen, treibt den schaffenden Menschen schon lange um. Agilität, Organisation, Disruption, Firmennachfolge waren stets entscheidende Themenfelder für Unternehmer. Denken, planen, darüber reden, ist wichtig – entscheidend bleibt das Tun.

Wie können wir unsere unternehmerischen Ideen finden und verwirklichen?

Was brauchen wir dafür?

Welchen Sinn hat es heute, ein Unternehmen zu leiten?

Wie finden wir die für uns passende Begleitung?

Wo liegen unsere Blockaden?

Typische Fragen für die Organisation im Unternehmen lauten: Wie sehr kennen alle die Ziele im Unternehmen? Wie kann der Innendienst reibungslos mit dem Außendienst zusammenarbeiten? Wie sehr weiß die linke Hand im Unternehmen, was die rechte tut? Der Vortrag bietet knackige Impulse aus der Praxis für Agilität in Ihrem Unternehmen. Bei der Unternehmensentwicklung geht es um fünf Themenfelder:

Führen

Kommunikation

Organisation

Motivation

Schlichten

Als Unternehmenslenker können Sie in der Organisation nie allem gerecht werden. Es gibt keinen 26-Stunden-Tag, keine Acht-Tage-Woche, Disruption bleibt Tagesgeschäft – konzentrieren Sie sich auf ihre Agilität, auf Ihr unternehmerisches Ding, Kurs halten in der VUKA-Welt und nichts anderes! Der Vortrag zeigt, wie Belegschaft und Firmenleitung noch besser die Ziele im Unternehmen erreichen können. Für:

Produktivität

Schaffen und Sichern von Arbeitsplätzen

Erneuerungsfähigkeit

Weiterbildung

Digitalisierung

Gleichzeitig lädt Stefan Kerzel in seinem Vortrag „Meilensteine der Unternehmensentwicklung ein“, weiter in die Tiefe dessen vorzudringen, was den Erfolg für die Organisation im Unternehmen befeuert. Wenn Sie sich die Lebensläufe erfolgreicher Menschen ansehen, erkennen Sie, dass Erfolg auf Agilität, Strukturen, Ausdauer, Glück und dem Umgang mit Disruption aufbaut: Im Sturm des Wandels zur rechten Zeit, mit der passenden Idee, einen lukrativen Markt mit solventen Kunden erobern.

Kerzel erzählt Geschichten aus Unternehmen, präsentiert Episoden, die grotesker kaum sein könnten. Doch Vorsicht bei lautem Lachen; es könnte sein, dass wir über uns selbst lachen. Wovon er in seinem Vortrag berichtet, das kann in jedem Unternehmen passieren. Agilität, Disruption, VUKA-Welt bedeuten: Aus der Praxis für die Praxis – willkommen im Leben!

Was ist Ihre größte Herausforderung? Wie werden Sie diese meistern? Nur Mut! Auch eine lange Reise beginnt mit einem ersten Schritt. Es geht immer um eines: Alles!