Rheindigital übernimmt Meavision

Stefan Bales, geschäftsführender Gesellschafter Rheindigital, freut sich, die Rheindigital-Familie dadurch weiter ausbauen und für die Zukunft noch stärker aufstellen zu können. Meavision bleibt eigenständige GmbH unter dem neuen Geschäftsführer Stefan Bales. Meavision ist mit seinen Mitarbeitenden an den Bonner Firmensitz von Rheindigital umgezogen.

„We bring visions to life!“

Meavision wurde 2006 von Dr. Elisabeth Decker gegründet. Von Beginn an hat das international besetzte Team von Meavision getreu dem Slogan des Unternehmens „We bring visions to life“ – hochwertige Produktionen aus allen Sparten der Bewegtbild-Kommunikation produziert und damit Kunden aus dem größeren Mittelstand wie Amprion oder Westfalen Gas sowie Konzerne wie DHL und Deutsche Bank überzeugt.

Der Fokus von Meavision liegt in der externen und internen Unternehmenskommunikation, vor allem auf der Kreation und Produktion von Content-Filmen wie Imagefilme oder Erklärvideos sowie Veranstaltungsvideos, die im Laufe der Jahre mit vielen Preisen ausgezeichnet wurden. In den letzten Jahren bildeten virtuelle Events einen weiteren wichtigen Produktionssektor, den Kunden wie Deutsche Post, DHL oder die Postbank rege nutzten. Für die außergewöhnliche unternehmerische Entwicklung erhielt Meavision 2013 Deutschlands begehrtesten Mittelstandspreis, den „Großen Preis des Mittelstands”, für den das Unternehmen gleich viermal in fünf Wettbewerbskriterien nominiert und ausgezeichnet wurde.



Vereinte Synergien und Visionen für zukünftigen Erfolg



Elisabeth Decker, ehemalige Geschäftsführerin von Meavision, zu den Gründen des Unternehmensverkaufs: „Ich habe mich dazu entschlossen, Meavision digitaler und zukunftssicherer aufzustellen. Rheindigital und Meavision ergänzen sich hervorragend und bilden viele Synergien. Mit Stefan Bales habe ich den richtigen Nachfolger gefunden. Ich habe ihn als einen verantwortungsvollen Unternehmer und wertschätzenden Menschen kennengelernt, der fair im Umgang ist und die Mission von Meavision fortführen möchte, Kundinnen und Kunden auf beste Weise dabei zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen und damit unsere Kunden glänzen zu lassen.”

Stefan Bales, Geschäftsführer Rheindigital: „Wir sind begeistert, mit Meavision unseren Geschäftsbereich Bewegtbild & Video ausbauen zu können. Diese strategische Entscheidung unterstreicht unser Engagement, unseren Kundinnen und Kunden ein noch umfassenderes Leistungsspektrum anzubieten. Die Synergien zwischen den beiden Unternehmen sind beeindruckend, und wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam noch innovativere und kreative Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden entwickeln können. Die Expertise und das Talent von Meavision ergänzen perfekt unsere bestehenden Stärken im Bereich Video. Wir heißen Meavision herzlich in der Rheindigital-Familie willkommen und freuen uns darauf, gemeinsam die Zukunft des digitalen Marketings zu gestalten."