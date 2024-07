Rudolf Storz öffnet die Türen und feiert sein 75-jähriges Bestehen

Rudolf Storz ist ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen in der Medizintechnik mit Sitz in Emmingen. 1949 gründete Rudolf Storz Senior das Medizintechnikunternehmen. Damit legte er den Grundstein für das Unternehmen Rudolf Storz, welches sich in den letzten 75 Jahren zu einem zukunftsorientierten Lohnfertiger in der Medizinbranche entwickelt hat. Das Jubiläum feiert die Firma am 8.9.2024 am Firmenstandort in der Friedrich-Wöhler-Strasse 13 in Emmingen-Liptingen mit einem Tag der offenen Tür von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Die Veranstaltung bietet ein vielfältiges Programm. Es gibt kulinarische Köstlichkeiten und erfrischende Getränke sowie ein umfangreiches Kinderprogramm. Kinder können sich auf eine große Hüpfburg und Kinderschminken freuen. Alle Gäste haben auch die Möglichkeit, in der Fotobox kreative Erinnerungen an den Tag der offenen Tür von Rudolf Storz festzuhalten.

Unter anderem werden auch halbstündlich Firmenrundgänge angeboten. Bei diesen kann man den gesamten Herstellungsprozess eines chirurgischen Instruments kennenlernen. Außerdem werden die hochmodernen CNC-Maschinen und das traditionelle Handwerk der manuellen Fertigung von Instrumenten gezeigt. Nehmen Sie am „Drehen Sie am Rad“ Gewinnspiel teil und gewinnen Sie kleine Geschenke oder einen der drei Hauptpreise.

Weiter Informationen unter:

www.rudolf-storz.de