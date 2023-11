Von toxisch zu dynamisch: Umwandlung von Neid in konstruktive Teamenergie

In der dynamischen Landschaft der heutigen Arbeitswelt ist die Qualität der Teamarbeit oft der entscheidende Faktor für Erfolg oder Misserfolg. Eine positive innere Einstellung jedes Teammitglieds kann Berge versetzen, während negative Emotionen wie z.B. Neid still und heimlich die Zusammenarbeit untergraben können. Es ist nicht nur eine Frage des Wollens, sondern der Einstellung jedes Einzelnen, die darüber entscheidet, ob die Atmosphäre im Team von Support oder von Misstrauen geprägt ist.

Wie viel mehr ist in einem Team möglich, in dem die Teammitglieder ihre Energie nicht in interne Rivalitäten, sondern in motivierte, gemeinsame Anstrengungen investieren. Es ist der Unterschied zwischen einem Motor, der durch innere Reibung gebremst wird, und einem, der durch die gebündelte Kraft aller Zylinder vorangetrieben wird. Die Zusammenarbeit wird zum Katalysator für Innovation und Kreativität, wenn jeder Mitarbeiter sich von einer unterstützenden und wertschätzenden Umgebung getragen fühlt.