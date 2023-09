Zusammenarbeit mit Wertschätzung

Das Thema wird täglich wichtiger, sodass es bereits auch schon Startups gibt, die mithilfe künstlicher Intelligenz versuchen, Teams für bessere Zusammenarbeit zu coachen. Hierbei geht es nicht nur darum, die Produktivität des Unternehmens zu steigern, sondern Wertschätzung und Akzeptanz im Team zu steigern, um die gesamte Dynamik zu verbessern.

Mag. Majda Moser stellt in ihrem Vortrag Möglichkeiten vor, wie ein Team, sowohl von Seiten der Vorgesetzten als auch der Angestellten, seine Zusammenarbeit verbessern kann und die täglichen Herausforderungen der Arbeitswelt mit Toleranz, Akzeptanz und Wertschätzung meistern kann. Ein oft vorkommendes Problem in Teams ist die Kommunikation und fehlende Wertschätzung der Zusammenarbeit - genau auf diese Problematik geht Majda Moser mit ihrem spannenden und informativen Vortrag ein. Verdrängte Gefühle und Misskommunikation im Team führen am Ende des Tages zu einem Rückgang der Motivation und verminderter Arbeitsleistung. Nur wenn Mitarbeiter*innen eines Teams sich wohl fühlen und keine Angst haben müssen, Probleme und etwaige Fehler anzusprechen, kann sich die Unternehmenskultur in eine geprägt von Akzeptanz, Toleranz und Wertschätzung entwickeln. Der mitreißende Vortrag mit Fokus auf Zusammenarbeit der Unternehmerin Majda Moser richtet sich somit an alle Beteiligten eines Unternehmens - egal ob Praktikant*in oder CEO.

Denn nur, wenn Wertschätzung in der Zusammenarbeit und im Team herrscht, kann jeder Einzelne auch sich Selbst und seinen Mitmenschen achtsam begegnen. Wertschätzung und Akzeptanz sind die wichtigsten Faktoren für eine positive Entwicklung, Respekt und und einer Steigerung des Selbstwerts - alles Charakteristika von glücklichen und produktiven Mitarbeiter*innen.