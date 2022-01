Audi Brussels gewinnt den Industrial Excellence Award Belgium 2021

Audi Brussels ist der erste Gewinner des „Industrial Excellence Award Belgium“. Ausschlaggebend für den Sieg war die klare Strategie des Unternehmens zu Innovation, Digitalisierung und Elektromobilität. Dabei hat sich das Werk zum Ziel gesetzt, noch agiler, nachhaltiger und digitaler zu werden. Die Digitalisierung ist für Audi Brussels eine Reise mit einem klaren Ziel: von der Datenerfassung zur Schaffung von Transparenz bis zu autonomen Systemen. „Audi Brussels arbeitet unermüdlich daran, den Trends in Digitalisierung und Elektrifizierung einen Schritt voraus zu sein und auch in Zukunft Maßstäbe zu setzen: Ein erfolgreiches Beispiel ist die Umstellung der Produktion auf die Fertigung vollelektrischer Modelle und damit verbunden die komplette Umgestaltung des traditionsreichen Werks hin zu vernetzten Abläufen und dem Einsatz innovativer Fertigungstechnik“, sagt Volker Germann, CEO von Audi Brussels.

Ein besonders bemerkenswerter Aspekt der Digitalisierung ist die Integration der Mitarbeitenden in Automatisierungs- und Digitalisierungsprojekte, wie zum Beispiel die neue Analyse-Software BattMAN ReLife, die den Gesundheitszustand („State of Health“) der Hochvoltbatterie innerhalb von wenigen Minuten überprüft. Für eine erfolgreiche Zukunft liegt zudem ein besonderer Fokus auf Um- und Weiterbildung der Mitarbeitenden im Brüsseler Audi-Werk.