Audi definiert Schnellladen neu: erster Audi charging hub Österreichs in Salzburg eröffnet

Das neue Ladekonzept für Elektroautos wird nicht nur Audi Fahrer_innen offenstehen. Markenunabhängig kann jedes Elektroauto geladen werden, das über einen CCS-Ladeanschluss verfügt. Für Audi Kund_innen gibt es zusätzlich die Möglichkeit einer Vorabreservierung eines Ladeslots. Über die myAudi App kann ein Termin ohne Wartezeit gesichert werden, wobei ein Reservierungsbügel den Ladepunkt bis 15 Minuten nach dem gewünschten Reservierungsbeginn freihält.

Dass Fahrer_innen von Elektroautos von Audi oder anderen Marken das citynahe Schnellladekonzept der Vier Ringe annehmen, unterstreichen Zahlen aus Nürnberg und Zürich. In Nürnberg, wo Audi seit Dezember 2021 den großen Audi charging hub mit sechs Ladepunkten und einer darüberliegenden, 200 Quadratmeter großen Lounge betreibt, liegt die Wiederkehrrate bei 70 Prozent. „Dort haben die Kund_innen das Laden im charging hub mittlerweile in ihren täglichen Ablauf integriert“, sagt Ralph Hollmig, Projektleiter charging hub AUDI AG. Bis zu 62 Ladevorgänge pro Tag zählt Audi in Nürnberg; im Schnitt registriert der erste Audi charging hub 36 Ladevorgänge täglich. Rund die Hälfte der Kund_innen fährt mit einem elektrischen Audi Modell vor. „Zum Start des Audi charging hub im Dezember 2021 hatte kaum jemand diesen Erfolg vorausgesagt. Anfang 2023 hatten wir in Nürnberg bereits den 10.000. Hub-Besucher“, berichtet Hollmig. „Auch in Zürich zeigt sich eine ähnlich hohe Nachfrage. Zahlen, die unser Konzept des städtischen Heimersatzladens voll und ganz bestätigen. Deshalb gehen wir davon aus, dass sich die Erfolgsgeschichte an einem attraktiven Standort wie hier in Salzburg ebenfalls fortsetzen wird.“

Mit der selbst entwickelten intelligenten und dynamischen Lastregelung sorgt Audi für eine effiziente Nutzung der bereits vorhandenen Strominfrastruktur. Bei der Wahl des Standorts stützt sich Audi auf eine konzerneigene Datenanalyse, die im Vorfeld den Bedarf vor Ort prüft.

MOON POWER ist Partner beim Betrieb des Audi charging hub und übernimmt den gesamten Bereich der technischen Projektsteuerung. Als Charge Point Operator (CPO) wickelt MOON POWER den Stromeinkauf ab und betreibt das komplette Abrechnungssystem. Zudem ist der Standort unmittelbar neben der MOONCITY Salzburg mit der bereits vorhandenen, perfekten Infrastruktur (u. a. mit angrenzenden Nahversorgern und Gastronomie) prädestiniert für ein derartiges Projekt.

„Wir freuen uns, den Audi charging hub in Salzburg als vierten Standort weltweit eröffnen zu können“, sagt Thomas Beran, Markenleiter Audi Österreich. „Flexible und premiumgerechte Schnellladeinfrastruktur im städtischen Raum wird aufgrund des steigenden Elektroanteils bei Kraftfahrzeugen immer wichtiger. Nicht zuletzt die hohe Begehrlichkeit unserer Audi e-tron Modelle steigert den Ladebedarf auch in Städten wie Salzburg und sorgt für Nachfrage nach Premium-Ladestationen abseits der herkömmlichen und bisher bekannten Ladesäulen.“