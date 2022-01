Audi RS 3 LMS erneut „TCR Model of the Year“

Während Kunden in aller Welt noch auf die erste Generation des seriennahen Renntourenwagens vertrauten, hat Audi Sport in der Saison 2021 den Audi RS 3 LMS gen II eingeführt und zusammen mit Comtoyou Racing im WTCR – FIA-Tourenwagen-Weltcup eingesetzt. Zählt man alle Fahrzeugeinsätze weltweit zusammen, ergibt sich die Zahl von 842 individuellen Starts im vergangenen Jahr. Dabei haben die Teams in 344 Rennen 259 Podiumsplätze eingefahren, darunter 86 Siege. Seit 2017 haben die Kunden von Audi Sport customer racing mit dem bis zu 250 kW (340 PS) starken Tourenwagen insgesamt 72 Titelerfolge in diversen Serien erreicht, darunter allein 18 in der zurückliegenden Saison.