Audi Sport beschließt Saison 2021 mit sechstem Intercontinental-Titel

Drei Kundenteams von Audi komplettierten ein Quintett des R8 LMS in den Top Ten des Langstreckenrennens und erzielten dabei jeweils Klassensiege. Die beste Fahrerpaarung außerhalb der Profi-Kategorie waren Nicolas Baert/Simon Gachet/Lucas Légeret. Die belgisch-französisch-schweizerische Nachwuchsfahrerpaarung von Saintéloc Racing erreichte den fünften Platz. Damit gewannen Baert und Légeret erstmals zusammen die Silver-Cup-Wertung, nachdem sie diesen Erfolg zuvor in Indianapolis nur um 24 Sekunden verpasst hatten. Eine Position dahinter bewältigte High Class Racing mit seinen Fahrern den erfolgreichen Wechsel zur GT3-Version des Audi R8 LMS. Die dänische Mannschaft, im Vorjahr Gewinner der GT2 European Series mit Audi, führte den 70 Jahre alten GT2-Champion und Gentleman-Piloten Mark Patterson sowie seinen dänischen Teamkollegen Michael Markussen und den Niederländer Thierry Vermeulen zum Sieg in der Pro-Am-Kategorie. Auch der frühe Wechsel eine Spurstange nach dem Kontakt mit einem Gegner hinderte die Startnummer 33 nicht am Klassenerfolg. Für Patterson, der in Südafrika geboren, aber in den USA aufgewachsen ist, war es das erste internationale Rennen in seiner früheren Heimat. Der langjährige Audi-Kunde Marius Jackson rundete die Top Ten ab und ließ sich dabei auch von einem Betankungsproblem nur unwesentlich einbremsen. Der Südafrikaner, der in seiner Heimat üblicherweise Sprintrennen bestreitet, absolvierte mit der seriennahen GT4-Variante des Audi R8 LMS mit seinen Landsleuten Mo Mia und Mikaeel Pitamber erfolgreich die volle Neun-Stunden-Distanz.

Mit dem verspäteten Abschluss der Saison 2021 haben Kunden von Audi in aller Welt mit dem Audi R8 LMS in den Varianten GT2, GT3 und GT4 sowie dem TCR-Tourenwagen Audi RS 3 LMS insgesamt 62 Titel in diversen nationalen und internationalen Kategorien eingefahren. Die Saison 2022 hat im Januar mit dem Doppelsieg des GT3-Sportwagens bei den 24 Stunden Dubai eindrucksvoll begonnen.

