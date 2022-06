Audi zeigt Kooperation mit Poliform auf der Milan Design Week

Kaum ein Unternehmen der Designszene teilt diese Philosophie so sehr wie der Möbelhersteller Poliform. Die in Italien gegründete Firma legt kompromisslos höchste Ansprüche an Ästhetik und Qualität. So ist sie zu einem der weltweit einflussreichsten Unternehmen der Branche aufgestiegen – folgerichtig also, dass Audi und Poliform bei der Milan Design Week kooperieren: Unter dem Namen „Audi x Poliform – Vision of a mobile private sphere“ präsentiert der Möbelhersteller virtuell seine Vorstellung einer Innenraumgestaltung des Audi urbansphere concept. Die Fahrzeugstudie verfügt über den größten Innenraum aller bisherigen Audi Modelle und ist unter Einbeziehung von potenziellen Kund_innen in China und deren Wünsche für die urbanen Ballungsräume rund um den Globus entworfen worden.