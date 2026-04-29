Das ClassicX-Gelände in Gensingen wird zum Hotspot: Alles bereit für den Rheinhessen Rumble 2026

Das Warten hat ein Ende: Vom 1. bis 3. Mai 2026 findet auf dem Gelände des ClassicX Landhaus & Hotels und der Nahetal-Arena in Gensingen das 6. Rheinhessen Rumble statt. Als zentraler Hotspot für Liebhaber von Bikes, Musclecars und der Tattoo-Kunst überzeugt das Event durch seine gelungene Kombination aus Szeneveranstaltung mit Festivalcharakter. Ausgerichtet wird das Event durch eine enge Partnerschaft zwischen den Betreibern des ClassicX (Landhaus & Hotel sowie Nahetal-Arena) und Maniac MechaniX.

Zum ersten Mal verschmelzen hierbei der Rheinhessen Rumble und die Tattoo Convention zu einem gemeinsamen Festival-Wochenende. Die räumliche Verbindung zwischen dem ClassicX Landhaus & Hotel und der Nahetal-Arena schafft dabei eine einzigartige Atmosphäre, die Besuchern die ideale Plattform für einen direkten Austausch innerhalb der Szene bietet. Damit etabliert sich das Rheinhessen Rumble als feste Größe in der Region, die ein breites Spektrum an Händlern aus den Bereichen Bikes, Schmuck und Mode sowie hochwertige Tätowierkunst an einem Ort vereint.

Ein Wochenende voller Highlights

An drei Tagen erwartet die Besucher ein vielseitiges Programm: Neben einer Vielzahl an Ausstellern, Händlern, Tattookünstlern sowie einem erstklassigen kulinarischen Angebot liegt der Fokus auf der gelebten Szene-Kultur.

Begleitet werden die Tage von einem täglichen Tattoo-Contest, der die Arbeiten der vor Ort anwesenden Künstler in den Fokus rückt. Ein besonderes Highlight erwartet die Gäste am Samstag: Ab 17 Uhr findet in der Nahetal-Arena eine große Bike-Show statt, die eine Bühne für die handwerkliche Vielfalt der Szene bietet.

Für den musikalischen Rahmen sorgt dann ab 20 Uhr die Rock-Coverband „Petting Only“. Zum entspannten Ausklang des Wochenendes lädt am Sonntagmorgen das traditionelle rheinhessische Frühschoppen-Frühstück ein.

Die Öffnungszeiten

Das Eventgelände ist zu folgenden Zeiten geöffnet:

Freitag, 1. Mai 2026: 11 – 22 Uhr,

Samstag, 2. Mai 2026: 10 – 22 Uhr,

Sonntag, 3. Mai 2026: 10 – 18 Uhr.

Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://nahetal-arena.de/veranstaltungen/rheinhessen-rumble-2026/