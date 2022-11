Gemeinsam stark: Audianer_innen übergeben neue Dienstwagen an FC-Bayern-Profis in München

Die offizielle Übergabe der neuen Fahrzeugflotte fand dieses Jahr nicht wie gewohnt in Ingolstadt, sondern direkt an der Säbener Straße in München statt. 30 Audianer_innen erhielten die einzigartige Gelegenheit, insgesamt 15 Fahrzeuge nach München zu überführen und diese den Bayern-Profis direkt auszuhändigen – eine Premiere, auch für die Spieler und Offiziellen des deutschen Rekordmeisters. Die Mitarbeitenden konnten sich über ein Meet and Greet mit den FC-Bayern-Vorständen Oliver Kahn und Andreas Jung freuen. Giovane Élber führte die 30 Audianer_innen über das 80.000 Quadratmeter große Trainingsgelände und ermöglichte einen Blick hinter die Kulissen des amtierenden deutschen Meisters. Pia Hackner (Abteilung Technische Entwicklung): „Ich bin mit Freunden öfters in der Südkurve der Allianz Arena, aber die Spieler so nah zu sehen ist ein einmaliges Erlebnis. Das wird mir noch lange in Erinnerung bleiben.“