Das Mobilitäts- und Software-Unternehmen Apex.AI expandiert weiter im asiatischen Raum und eröffnet nur wenige Wochen nach seiner Niederlassung in Japan, einen Standort in Südkorea.

Apex.AI, ein Unternehmen, das sicherheitszertifizierte Software für Mobilitäts- und Automobilanwendungen entwickelt, steigt in den südkoreanischen Markt ein und eröffnet eine Dependance in Seoul Pangyo im Nordwesten des Landes. Der Firmensitz von Apex.AI Korea liegt im Pangyo Techno Valley (PTV), einem großen Industriekomplex in der Stadt Pangyo, Seongnam in der Provinz Gyeonggi. Dieses Areal ist auch als das Silicon Valley Südkoreas bekannt und genießt in Asien, aber auch international wegen der dort ansässigen Informations- und Biotechnologie-Unternehmen einen hervorragenden Ruf als High-Techcluster.

Ein Vorteil des PTV ist die Vielfalt der dort angesiedelten Unternehmen. Sie maximiert das Tech-Wachstumspotenzial durch den Austausch zwischen den ansässigen Firmen und Start-ups. Die Lage des Apex.AI-Standorts innerhalb eines großen Ballungsraums kann Synergieeffekte durch die Nähe zu anderen Techno-Valleys oder angrenzenden wissensbasierten Infrastrukturclustern in Südkorea schaffen. "Südkorea ist die Heimat des weltweit drittgrößten Automobilherstellers, bezogen auf die jährliche Fahrzeugproduktion. Daher ist es für uns sehr wichtig, in diesen Markt einzutreten. Wir wollen hier mit den OEMs, ihren Zulieferern und dem dazugehörigen Ökosystem zusammenzuarbeiten", sagte Dr. Jan Becker, CEO von Apex.AI. "Sungbeom Noh, unser neuer Country Manager, verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Vertrieb und in der Geschäftsentwicklung, davon die letzten zwölf Jahre in der Automobilindustrie, und wird Apex.AI beim Ausbau des Geschäfts in Südkorea leiten." "Für mich ist es eine Ehre, die Rolle des ersten Country Managers von Apex.AI in Korea zu übernehmen", sagte Sungbeom Noh.

"Wir werden damit beginnen, ein solides Fundament für das Geschäft von Apex.AI in Korea aufzubauen. Unser Ziel ist es, schrittweise in Märkte für sicherheitskritische Technologie, wie autonome Robotik, Mobility-as-a-Service (MaaS), Landwirtschaft, Bauwesen und Schwerindustrie vorzudringen. Denn genau hier können die Produkte von Apex.AI eine wichtige Rolle spielen."

Das Wissen um die Tatsache, dass die Zukunft der Mobilität elektrisch und autonom sein wird, hat die Aufmerksamkeit großer Unternehmen in der Mobilitätsbranche schon früh auf die Fähigkeiten von Apex.AI gelenkt. Denn die von Apex.AI entwickelte Software gehört zu den Schlüsseltechnologien für diese Fahrzeuge. Zu den langfristigen Unterstützern von Apex.AI zählen deshalb Toyota Ventures, Volvo Group Venture Capital, Jaguar Land Rover’s InMotion Ventures, Airbus Ventures, Continental AG, ZF, AGCO, HELLA Ventures und Daimler Truck sowie die Finanzinvestoren Lightspeed, Canaan und Orillion. Apex.AI wurde 2017 mit Hauptsitz im Silicon Valley gegründet und hat derzeit Büros in Deutschland (Berlin, München, Stuttgart), Schweden (Göteborg) und Japan (Tokio). Diese Standorte sind strategisch günstig gelegen und als Drehscheiben für starke Software- und Automobilexpertise bekannt. Jetzt wird das Netzwerk durch das Büro in Pangyo ergänzt und abgerundet.