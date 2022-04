Der Audi grandsphere concept belebt das Forum Neckarsulm

Was hinter der Audi Technologietransformation steckt, veranschaulicht der grandsphere concept ab dem 12. April im Foyer des Neckarsulmer Audi Forums. Auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) hat Audi 2021 das zweite von drei „Sphere“-Konzeptautomobilen als Privatjet für die Straße vorgestellt. Das Exponat steckt voller Technik- und Designfeatures, die in naher Zukunft in Audi-Serien integriert sein sollen.

Automatisiertes Fahren lautet die Formel hinter den Features. Das bedeutet, nicht nur technische Innovationen umzusetzen, sondern das Augenmerk auf das Fahrerlebnis zu richten. In Level 4 des autonomen Fahrens verschwinden Lenkrad, Pedalerie und Cockpitanzeigen in Versenkungen, sodass sich das klassische Fahrercockpit sowie die Mitfahrersitze der 5,35 Meter langen Limousine zu einer komfortablen Lounge verbinden. Mit einem Radstand von 3,19 Metern, der damit sogar die Langversion des Audi A8 übertrifft, bietet das Interieur damit genügend Platz zum Entspannen, Arbeiten und für Entertainment.